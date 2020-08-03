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«Устроила папе истерику, что я некрасивая. Он убежал!». Истории тех, кого воспитывали только отцы

03.08.2020 10:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Когда ребенок остается без мамы — это всегда очень трудно, в абсолютно любом возрасте. Однако это событие переворачивает с ног на голову жизнь не только сына или дочки, но и отца, которому теперь нужно быть за двоих родителей и справляться со всеми трудностями самому. Мы поговорили с людьми, которых с самого детства воспитывали только отцы. Они рассказали, почему так произошло, как папа старался заменить маму (особенно девочкам), какие были трудности и как такое воспитание повлияло на них.

 
 
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Это очень трогательные истории из жизни. У ребят было много трудностей, но все благодарны своим папам, что те смогли многое им дать в жизни.
 
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