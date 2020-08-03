«Устроила папе истерику, что я некрасивая. Он убежал!». Истории тех, кого воспитывали только отцы

Источник материала: Tut.by

Когда ребенок остается без мамы — это всегда очень трудно, в абсолютно любом возрасте. Однако это событие переворачивает с ног на голову жизнь не только сына или дочки, но и отца, которому теперь нужно быть за двоих родителей и справляться со всеми трудностями самому. Мы поговорили с людьми, которых с самого детства воспитывали только отцы. Они рассказали, почему так произошло, как папа старался заменить маму (особенно девочкам), какие были трудности и как такое воспитание повлияло на них.