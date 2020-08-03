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Солнечно и тепло. Погода в Гродно в первую неделю августа
03.08.2020 09:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно в первую неделю августа будет преимущественно солнечно и тепло, дождей будет совсем немного,
В понедельник — переменная облачность и без осадков. Воздух днем прогреется до +26°С.
Во вторник также переменная облачность. Вечером облачно с прояснениями и возможен небольшой дождь с грозой. Температура воздуха — +25…27 °С.
В среду небольшая облачность. Утром возможны дождь и гроза. Днем до +24 °С.
В четверг ясно. Днем будет до +26 °С.
В пятницу небольшая облачность, слабый ветер. Днем до +26 °С.
Хорошей недели!
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В Гродно в первую неделю августа будет преимущественно солнечно и тепло, дождей будет совсем немного.
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