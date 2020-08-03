Солнечно и тепло. Погода в Гродно в первую неделю августа

Источник материала: Tut.by

В Гродно в первую неделю августа будет преимущественно солнечно и тепло, дождей будет совсем немного, сообщает pogoda.by.



Фото: Ольга Комягина, TUT.BY

В понедельник — переменная облачность и без осадков. Воздух днем прогреется до +26°С.

Во вторник также переменная облачность. Вечером облачно с прояснениями и возможен небольшой дождь с грозой. Температура воздуха — +25…27 °С.

В среду небольшая облачность. Утром возможны дождь и гроза. Днем до +24 °С.

В четверг ясно. Днем будет до +26 °С.

В пятницу небольшая облачность, слабый ветер. Днем до +26 °С.

Хорошей недели!

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