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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 99 процентов копыльских сыров отправляется на экспорт Преимущественно на рынки России и Казахстана. Контракты заключены на полтора месяца вперед. На склад давно не работают. Для сыворотки, которая раньше считалась...

Преимущественно на рынки России и Казахстана. Контракты заключены на полтора месяца вперед. На склад давно не работают. Для сыворотки, которая раньше считалась отходом производства, тоже нашли применение - в сухом виде отправляют в Индию, Вьетнам, Японию, Бангладеш.Из-за полезных свойств лактозы, содержащейся в сыворотке, ее применяют не только в пищевой промышленности при изготовлении полуфабрикатов, хлеба, но и в косметологии и питании для животных.