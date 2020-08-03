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99 процентов копыльских сыров отправляется на экспорт

03.08.2020 09:46 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Преимущественно на рынки России и Казахстана. Контракты заключены на полтора месяца вперед. На склад давно не работают. Для сыворотки, которая раньше считалась отходом производства, тоже нашли применение - в сухом виде отправляют в Индию, Вьетнам, Японию, Бангладеш.

Илья Юреня, начальник цеха Копыльского филиала ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат": "Сыворотка сухая деминерализованная  ориентирована на экспорт. На данный момент у нас заключено  два контракта - один на 200 тон сыворотки, второй на 300 тон сыворотки. Основной рынок сбыта - Китай".

Из-за полезных свойств лактозы, содержащейся в сыворотке, ее применяют не только в пищевой промышленности при изготовлении полуфабрикатов, хлеба, но и в косметологии и питании для животных.

 
 
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Преимущественно на рынки России и Казахстана. Контракты заключены на полтора месяца вперед. На склад давно не работают. Для сыворотки, которая раньше считалась...
 
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