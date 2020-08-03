В глусских лесах поселился бурый медведь

Источник материала: Радзiма

В Глусском районе уже несколько раз видели бурого медведя: видимо, косолапый решил поселиться здесь надолго. Рассказывает начальник Глусской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Леонид Василевский: «В последних числах мая о том, что видел в лесу медведя, сообщил в инспекцию председатель районной организации Белорусского общества охотников и рыболовов Геннадий Корбут. Тогда решили, что, скорее всего, зверь «транзитный», ведь раньше этот хищник у нас замечен не был. Однако в июне Геннадий Корбут снова видел медведя, а буквально неделю назад — уже двоих, одного около деревни Зубаревичи, второго — на овсяном поле в районе Подлужья».

Медведь — самый крупный хищник в нашей стране, по силе не имеет себе равных среди хищных млекопитающих Беларуси. Он предпочитает жизнь отшельника и поселяется только в крупных густых лесных массивах, очень придирчиво выбирает место для обитания. Излюбленных мест придерживается и только в голодную пору вынужден покидать их в поисках корма. Медведи очень любят чернику, в сезон могут питаться исключительно ее ягодами, охочи они и до малины, поэтому «ходят» в малинники, пока не съедят весь урожай. В конце июля и в августе медведи посещают посевы овса, чтобы полакомиться молодыми зернами.

Замечательно, конечно, что наши леса приглянулись «краснокнижному» товарищу, который долгое время водился только в северной части Беларуси. Но, предупреждает Леонид Василевский, теперь и человеку нужно быть осторожнее. Зверь может быть в лесу на всем протяжении от Зубаревич до Повстки, его можно встретить на овсяниках, как поспеет клюква, он может отправиться и к болоту на Боровое. Поэтому грибникам, ягодникам и туристам не помешает усилить бдительность и тем более не стоит отправляться в лес вечером (летом медведь активен в сумеречное и ночное время, осенью, в период накопления запасов жира, — большую часть суток).

Обычно медведи боятся людей, они малоагрессивны и кажутся неповоротливыми. Исход встречи во многом зависит от поведения человека. Если вы всё-таки встретитесь в лесу с косолапым и он не убегает, это может означать всё что угодно: от того, что он вас попросту еще не заметил, до того, что он еще не решил, что с вами делать. Медведь может подойти к человеку как с оборонительными целями, так и просто из любопытства.

Если медведь, находясь на некотором удалении, встал на задние лапы и делает устрашающие выпады и броски в сторону человека, возбужденно прохаживается, поворачивается боком (чтобы показать свои размеры), топает передними лапами, скребет землю и бросает ее в человека, «шипит», «фукает», рявкает или ревет, НО смотрит искоса и лишь изредка бросает прямые взгляды, то есть шанс разойтись мирно. Для этого нужно стоять смирно, быть внешне спокойным и решительным — зверь, скорее всего, уйдет. Отходить от медведя необходимо без резких движений, шагом, лучше в сторону (покажите, что вы уступаете ему дорогу), не поворачивайтесь к зверю спиной, всё время смотрите на зверя, при этом говорите тихим монотонным голосом. Но если медведь начинает следовать за вами — остановитесь и не двигайтесь. Если у вас в руках есть какие-то вещи, поднимите их над головой — покажите, что вы больше зверя, можете бросить ему эти вещи — пока он изучает, вы успеете немного отойти в сторону или вскарабкаться на дерево. Забирайтесь как можно выше — медведи чувствуют крепость веток и не полезут туда, где не смогут удержаться. На дерево можно лезть, если перед вами взрослый зверь, а не дитеныш. В некоторых случаях можно отпугнуть животное сильным и необычным шумом — истошно закричать, громко постучать о ствол дерева. Ночью можно использовать яркий фонарь, направив его медведю в глаза.

Если уши медведя прижаты к голове, шерсть встала на загривке, он не пытается встать на задние лапы, молчит и смотрит на вас прямым взглядом — зверь настроен агрессивно: весьма вероятно, что он сейчас стремительно бросится на вас. Если зверь пошел в атаку, специалисты рекомендуют притвориться мертвым: лечь плашмя на живот, закрыть шею и затылок руками, локтями прикрыть лицо, расставить ноги, чтобы медведь не смог легко перевернуть, и молчать, не шевелиться. Есть шанс, что хищник уйдет. После этого еще какое-то время притворяйтесь неживым, пока не убедитесь, что он действительно ушел, а не спрятался и ждет.

В случае нападения дотянитесь, до чего сможете, чтобы бороться: палки, грязь, камни можно бросать в глаза медведю или использовать для удара по морде (очень чувствительная часть). Старайтесь быть быстрым и агрессивным, увеличивать дистанцию и избегать ударов лап. В качестве активной защиты можно использовать репеллент или другой аэрозоль, сыпануть в глаза песком, солью или молотым перцем. Но нужно понимать, что это только сдерживающий фактор и может еще больше разъярить зверя.