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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минской области появляется все больше экопроизводителей В Минской области благодаря развитию органического земледелия появляется все больше экопроизводителей. Так, в семейном хозяйстве в Воложинском районе выращивают...

В Минской области благодаря развитию органического земледелия появляется все больше экопроизводителей. Так, в семейном хозяйстве в Воложинском районе выращивают более 100 сортов овощей и зелени. Только капусты здесь 5 видов: белокочанная, пекинская, брокколи, кольраби и кейл. В ассортименте также руккола, шпинат, сельдерей, кинза, огурцы, томаты.В основе всех агропроцессов принцип экологичности - от покупки семян до обработки почвы. При этом, агроэнтузиасты ведут полевой дневник, в котором фиксируют всю работу на земельном участке.