ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Минской области появляется все больше экопроизводителей

03.08.2020 12:34 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В Минской области благодаря развитию органического земледелия появляется все больше экопроизводителей. Так, в семейном хозяйстве в Воложинском районе выращивают более 100 сортов овощей и зелени. Только капусты здесь 5 видов: белокочанная, пекинская, брокколи, кольраби и кейл. В ассортименте также руккола, шпинат, сельдерей, кинза, огурцы, томаты.

Дмитрий Киклевич, владелец личного подсобного хозяйства: "Хотелось просто для себя немножко каких-то пряных трав, немножко картошки, каких-то салатиков для своей семьи. Идея далее уже развивалась, что нужно не только себе здоровую продукцию производить, но и продвигать ее. Чтобы люди вокруг тоже могли приобрести для себя здоровую продукцию".

В основе всех агропроцессов принцип экологичности - от покупки семян до обработки почвы. При этом, агроэнтузиасты ведут полевой дневник, в котором фиксируют всю работу на земельном участке.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минской области благодаря развитию органического земледелия появляется все больше экопроизводителей. Так, в семейном хозяйстве в Воложинском районе выращивают...
 
Новости дня
Новости общества
 
Кустарники и многолетники из сносимого частного сектора будут высаживать заново в городе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

03.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика