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В Минской области появляется все больше экопроизводителей
03.08.2020 12:34 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Минской области благодаря развитию органического земледелия появляется все больше экопроизводителей. Так, в семейном хозяйстве в Воложинском районе выращивают более 100 сортов овощей и зелени. Только капусты здесь 5 видов: белокочанная, пекинская, брокколи, кольраби и кейл. В ассортименте также руккола, шпинат, сельдерей, кинза, огурцы, томаты.
Дмитрий Киклевич, владелец личного подсобного хозяйства: "Хотелось просто для себя немножко каких-то пряных трав, немножко картошки, каких-то салатиков для своей семьи. Идея далее уже развивалась, что нужно не только себе здоровую продукцию производить, но и продвигать ее. Чтобы люди вокруг тоже могли приобрести для себя здоровую продукцию".
В основе всех агропроцессов принцип экологичности - от покупки семян до обработки почвы. При этом, агроэнтузиасты ведут полевой дневник, в котором фиксируют всю работу на земельном участке.
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В Минской области благодаря развитию органического земледелия появляется все больше экопроизводителей. Так, в семейном хозяйстве в Воложинском районе выращивают...
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