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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Орден Красной Звезды вручен воинской части 63615 Орден Красной Звезды присвоен базе хранения бронетанкового имущества военной части 63615, что в поселке Голынец Могилевского района. Формирование долгое время...

Орден Красной Звезды присвоен базе хранения бронетанкового имущества военной части 63615, что в поселке Голынец Могилевского района. Формирование долгое время являлось преемником героического прошлого 105-го фронтового склада, который был основан в 1941 году и принимал участие в освобождении Беларуси - операции "Багратион". А высокую награду получил за взятие Пиллау. Уже в 90-х годах склад был расформирован и орден оставался на хранении у военных.Торжество в честь знакового события - присвоения ордена Красной Звезды - украсил праздничный марш.