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Орден Красной Звезды вручен воинской части 63615

03.08.2020 12:48 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Орден Красной Звезды присвоен базе хранения бронетанкового имущества военной части 63615, что в поселке Голынец Могилевского района. Формирование долгое время являлось преемником героического прошлого 105-го фронтового склада, который был основан в 1941 году  и принимал участие в освобождении Беларуси - операции "Багратион". А высокую награду получил за взятие Пиллау. Уже в 90-х годах склад был расформирован и орден оставался на хранении у военных.

Андрей Сидык, заместитель командира в/ч 63615 Вооруженных сил Беларуси: "Это действительно боевая награда, которая получена во время Великой Отечественной войны. И для нас, для каждого военнослужащего, это гордость, которую мы пронесем в сердце через все поколения".

Торжество в честь знакового события - присвоения ордена Красной Звезды - украсил праздничный марш. 

 
 
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Орден Красной Звезды присвоен базе хранения бронетанкового имущества военной части 63615, что в поселке Голынец Могилевского района. Формирование долгое время...
 
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