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Кустарники и многолетники из сносимого частного сектора будут высаживать заново в городе

03.08.2020 12:24 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Насаждения из сносимого частного сектора будут использовать в озеленении городских территорий. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В частном секторе, который идет под снос после переселения жителей, на приусадебных участках остаются зеленые насаждения. Они не должны пропасть. Такую задачу поставил на заседании рабочей группы по благоустройству и содержанию городских территорий заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.

— Люди выезжают, вывозят вещи, но оставляют красиво цветущие кустарники и многолетники возле домов. Они не должны пойти под бульдозер. Нужно поступать по-хозяйски: пересаживать эти растения на городские территории, — сказал Дорохович.

 
Теги: Минск
 
 
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Насаждения из сносимого частного сектора будут использовать в озеленении городских территорий. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».
 
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