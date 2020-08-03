|
Кустарники и многолетники из сносимого частного сектора будут высаживать заново в городе
03.08.2020 12:24 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Насаждения из сносимого частного сектора будут использовать в озеленении городских территорий. Об этом сообщает агентство
В частном секторе, который идет под снос после переселения жителей, на приусадебных участках остаются зеленые насаждения. Они не должны пропасть. Такую задачу поставил на заседании рабочей группы по благоустройству и содержанию городских территорий заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.
— Люди выезжают, вывозят вещи, но оставляют красиво цветущие кустарники и многолетники возле домов. Они не должны пойти под бульдозер. Нужно поступать по-хозяйски: пересаживать эти растения на городские территории, — сказал Дорохович.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Насаждения из сносимого частного сектора будут использовать в озеленении городских территорий. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)