Кустарники и многолетники из сносимого частного сектора будут высаживать заново в городе

Источник материала: Tut.by

Насаждения из сносимого частного сектора будут использовать в озеленении городских территорий. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости» .



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В частном секторе, который идет под снос после переселения жителей, на приусадебных участках остаются зеленые насаждения. Они не должны пропасть. Такую задачу поставил на заседании рабочей группы по благоустройству и содержанию городских территорий заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.

— Люди выезжают, вывозят вещи, но оставляют красиво цветущие кустарники и многолетники возле домов. Они не должны пойти под бульдозер. Нужно поступать по-хозяйски: пересаживать эти растения на городские территории, — сказал Дорохович.