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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Депутаты нижней палаты парламента ратифицировали ряд законопроектов Сегодня в столице депутаты собрались на третью внеочередную сессию. Созвана она в соответствии с указом Главы государства для заслушивания ежегодного Послания...

Сегодня в столице депутаты собрались на третью внеочередную сессию. Созвана она в соответствии с указом Главы государства для заслушивания ежегодного Послания Президента белорусскому народу и Национальному собранию. Оно запланировано на завтра. Кроме того, депутаты нижней палаты парламента ратифицировали и ряд законопроектов.В образовании рассмотрели программу о сотрудничестве в сфере высшего и послевузовского образования между Беларусью и Египтом. Еще один законопроект касается ратификации соглашения по операциям с драгметаллами и камнями на территории ЕАЭС.Ожидается, что закроется третья внеочередная сессия Палаты представителей завтра, после чего депутаты вновь разъедутся работать по своим округам.