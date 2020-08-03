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Депутаты нижней палаты парламента ратифицировали ряд законопроектов

03.08.2020 12:34 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня в столице депутаты собрались на третью внеочередную сессию. Созвана она в соответствии с указом Главы государства для заслушивания ежегодного Послания Президента белорусскому народу и Национальному собранию. Оно запланировано на завтра. Кроме того, депутаты нижней палаты парламента ратифицировали и ряд законопроектов. 

В образовании рассмотрели программу о сотрудничестве в сфере высшего и послевузовского образования между Беларусью и Египтом. Еще один законопроект касается ратификации соглашения по операциям с драгметаллами и камнями на территории ЕАЭС.

Виталий Васюков, зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Данный закон позволит систематизировать работу субъектов хозяйствования, которые работают  именно с драгметаллами, драгкамнями, унифицировать эту работу. Такой особенностью для Республики Беларусь  будет то, что закон предполагает ведение единой учетной базы субъектов, которые занимаются данными операциями с камнями с металлами, и позволит улучшить, упростить работу в данном направлении".

Ожидается, что закроется третья внеочередная сессия Палаты представителей завтра, после чего депутаты вновь разъедутся работать по своим округам.

 
 
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Сегодня в столице депутаты собрались на третью внеочередную сессию. Созвана она в соответствии с указом Главы государства для заслушивания ежегодного Послания...
 
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