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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Почти две тысячи километров дорог местного значения отремонтируют в этом году Об этом нам сообщили в Минтрансе. Таким образом, за последние три года обновятся 7 тысяч километров трасс, которые связывают между собой районные центры с...

Об этом нам сообщили в Минтрансе. Таким образом, за последние три года обновятся 7 тысяч километров трасс, которые связывают между собой районные центры с агрогородками и деревнями. Отметим, общая протяженность местной дорожной сети превышает 23 тысячи километров. И сегодня для удешевления ремонта автодорог применяются современные технологии, которые позволяют увеличить срок службы полотна на несколько лет в сравнении с традиционными подходами.Как выполняются поручения по приведению местных дорог в образцовое состояние, сколько километров отремонтируют трасс в этом сезоне и какие изменения происходят в жизни людей на селе после появления гладкого асфальта - расскажем в очередной серии проекта АТН "На контроле Президента". В эту среду сразу после "Панорамы".