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Почти две тысячи километров дорог местного значения отремонтируют в этом году

03.08.2020 12:48 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Об этом нам сообщили в Минтрансе. Таким образом, за последние три года обновятся 7 тысяч километров трасс, которые связывают между собой районные центры с агрогородками и деревнями. Отметим, общая протяженность местной дорожной сети превышает 23 тысячи километров. И сегодня для удешевления ремонта автодорог применяются современные технологии, которые позволяют увеличить срок службы полотна на несколько лет в сравнении с традиционными подходами. 

Сергей Леончик, начальник управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси: "Это происходит за счет применения новых технологий, а также с использованием вторичных дорожных материалов".

Как выполняются поручения по приведению местных дорог в образцовое состояние, сколько километров отремонтируют трасс в этом сезоне и какие изменения происходят в жизни людей на селе после появления гладкого асфальта - расскажем в очередной серии проекта АТН "На контроле Президента". В эту среду сразу после "Панорамы".

 
 
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Об этом нам сообщили в Минтрансе. Таким образом, за последние три года обновятся 7 тысяч километров трасс, которые связывают между собой районные центры с...
 
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