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«Сейчас бы землю пахать, а я сижу». В Хойниках судят задержанного блогера-тракториста Евгения Василькова

03.08.2020 12:48 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Хойниках судят тракториста-блогера, автора YouTube-каналов «Хроники механизатора» и «Хойники для жизни» Евгения Василькова. Суд задержали на два часа, сообщает корреспондент TUT.BY.


Фото: Александр Васюкович для ИМЕНА

Журналистов и желающих присутствовать в судебном процессе сначала отказывались пускать на второй этаж, где будет проходить заседание. Когда пустили, зал суда уже был наполовину заполнен людьми. Позже оказалось, что часть из них — свидетели по делу.

Евгений Васильков сидит в первом ряду, выглядит бодро. На соседнем ряду милиционер, участковый Василий Звягин, он проходит по делу о неповиновении законному распоряжению или требованию должностного лица потерпевшим.

Но Васильков говорит, что вначале претензия от правоохранителей была в другом: якобы он разрисовал дорожные знаки в районе.

— Показали фото знаков, на которых написано «Саша 3%». Мне 40 лет, я пойду эти знаки разрисовывать? — возмущен Евгений.

Обвиняемый признается, что не ожидал, что столько людей сегодня придет его поддержать.

— Значит, не зря я все это делаю. — отреагировал он. — И многие так, как я думают, но боятся говорить — у всех же семьи, дети, работа… Но некоторые теперь не здороваются со мной, на другую сторону дороги переходят.

Евгений шутит, что не боится ни сроков, ни тюрьмы — мол, «за правду сидеть не стыдно».

Единственное, что злит, говорит, — что за окном горячая пора, а ему приходится терять время здесь.

— Сейчас бы поехал землю пахать, а так сижу, — вздыхает Васильков.

Суд зачитал материалы дела.

Оказалось, что 31 июля на территории фермерского хозяйства «Родной путь» Васильков оказал неповиновение старшему инспектору Звягину. А именно — отказался предоставить технический паспорт и водительское удостоверение на его Ауди 100.

Виновным Васильков себя не признает — и рассказывает свою версию.

— Был на работе. Подъехала машина с милицией. Участковый Звягин, два человека в штатском и два понятых. Дали бумагу, сказали, санкция прокурора, должны осмотреть мою машину и дом. Якобы проводят проверку, кто-то разрисовал знаки надписями «Саша 3%». Потом попросил документы, я отказался предоставить, потому что это был осмотр, а не обыск, и он — не сотрудник ГАИ. Спросил у них, по какому закону участковый имеет право требовать документы на автомобиль. Мне не объяснили. Надели наручники и повезли.

(Будет дополнено).

Напомним, автора YouTube-каналов «Хроники механизатора» и «Хойники для жизни» Евгения Василькова задержали 31 июля. Милиция забрала его прямо с работы — мужчина работает трактористом у местного фермера. С тех пор он под стражей.

Евгений с десяти лет живет в деревне Вить Хоникского района. Работает трактористом. Недавно завел блог «Хроники механизатора», где планировал делиться полезными видео с коллегами. Но позже стал снимать видео из жизни — про темную улицы, где нет освещения, про заросшие дороги, по которым невозможно проехать. Но стал известен Васильков после того, как разразился тирадой на тему белорусских выборов: его видео «Про выбор», где он критикует бюджетников за их недобросовестную работу в избирательных комиссиях и призывает одуматься, набрало более 90 тысяч просмотров.

— Тракторист ворует солярку, доярка — молоко, сварщик — электроды, электрик — лампочки. Ну кто-то что-то. Если есть что с работы потянуть, то можно. Такая система сложилась, что зарплата малая, и если можно что-то потянуть, то можно как-то прожить. А как живут учителя? За что они живут? Зарплат-то у них особо и нету. Что они могут украсть — мел из школы, со школьной доски? Оказывается, они воруют гораздо больше. Они, я так понимаю, воруют у нас будущее. А как воруют? Голосами. Выборы подделывают, воруют голоса, воруют будущее наших детей, — высказался сельчанин.

Беларусь он сравнил с не самой благополучной даже по меркам континента африканской страной.

— Нас опустили ниже плинтуса. Мы живем как в какой-то Южной Родезии (название британской колонии, ныне независимого государства Зимбабве. — Прим. TUT.BY).

 
 
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Автора YouTube-каналов «Хроники механизатора» и «Хойники для жизни» Евгения Василькова задержали 31 июля. Милиция забрала его прямо с работы - мужчина работает...
 
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