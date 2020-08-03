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Досрочное голосование на выборах Президента Республики Беларусь пройдёт с 4 по 8 августа включительно

03.08.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Досрочное голосование на выборах Президента Республики Беларусь пройдёт с 4 по 8 августа включительно
Досрочное голосование на выборах Президента Республики Беларусь пройдет с 4 по 8 августа включительно. Граждане, которые будут отсутствовать в день проведения выборов по месту своего жительства 9 августа, могут проголосовать заблаговременно (официального подтверждения причин невозможности избирателя прийти в помещение для голосования в день выборов не требуется).

Порядок организации досрочного голосования:

  • проводится с 10 до 14 часов и с 16 до 19 часов в присутствии не менее двух членов участковой комиссии;
  • при получении бюллетеня избиратель собственноручно расписывается в списке граждан, имеющих право участвовать в выборах, и указывает дату досрочного голосования;
  • избиратель в условиях, исключающих контроль за его волеизъявлением, заполняет в помещении участковой комиссии бюллетень и опускает его в опечатанный ящик для голосования.

Досрочное голосование не проводится на участках:

  • образованных в санаториях,
  • профилакториях,
  • домах отдыха,
  • больницах и других организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях.

На выборах Президента Республики Беларусь будут работать 5 767 участков для голосования, в том числе 44 за пределами страны.

В списки избирателей внесены 6 844 932 гражданина.

Выборы пройдут 9 августа 2020 года.


Досрочное голосование на выборах Президента Республики Беларусь пройдёт с 4 по 8 августа включительно

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