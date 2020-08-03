Досрочное голосование на выборах Президента Республики Беларусь пройдёт с 4 по 8 августа включительно

Источник материала:
Полесская правда
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Досрочное голосование на выборах Президента Республики Беларусь пройдет с 4 по 8 августа включительно. Граждане, которые будут отсутствовать в день проведения выборов по месту своего жительства 9 августа, могут проголосовать заблаговременно (официального подтверждения причин невозможности избирателя прийти в помещение для голосования в день выборов не требуется).
Порядок организации досрочного голосования:
- проводится с 10 до 14 часов и с 16 до 19 часов в присутствии не менее двух членов участковой комиссии;
- при получении бюллетеня избиратель собственноручно расписывается в списке граждан, имеющих право участвовать в выборах, и указывает дату досрочного голосования;
- избиратель в условиях, исключающих контроль за его волеизъявлением, заполняет в помещении участковой комиссии бюллетень и опускает его в опечатанный ящик для голосования.
Досрочное голосование не проводится на участках:
- образованных в санаториях,
- профилакториях,
- домах отдыха,
- больницах и других организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях.
На выборах Президента Республики Беларусь будут работать 5 767 участков для голосования, в том числе 44 за пределами страны.
В списки избирателей внесены 6 844 932 гражданина.
Выборы пройдут 9 августа 2020 года.