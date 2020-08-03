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В Одессе 4-5 августа ожидают танкер с азербайджанской нефтью для Беларуси

03.08.2020 13:30 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Танкер с азербайджанской нефтью для Беларуси прибудет в Одессу уже на этой неделе. В порту Южный его ожидают 4-5 августа. Из грузинского терминала Супса он доставил 85 тысяч тонн углеводородов. В этом году компания SOCAR  уже отправила для Мозырского НПЗ пять партий нефти общим объемом около 420 тысяч тонн. Всего до конца 2020 года ожидается до миллиона тонн азербайджанской нефти для нашей страны. В августе Беларусь также должна получить вторую партию сырья из США.

 
 
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Танкер с азербайджанской нефтью для Беларуси прибудет в Одессу уже на этой неделе. В порту Южный его ожидают 4-5 августа. Из грузинского терминала Супса он доставил...
 
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