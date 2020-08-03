Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В ближайшие дни в Беларуси до 32 тепла Белорусам синоптики на этой неделе обещают настоящее лето. Сегодня и завтра до плюс 29, по юго-западу до 32 тепла. Ночью до плюс 20. Осадки прогнозируются лишь по...

Белорусам синоптики на этой неделе обещают настоящее лето. Сегодня и завтра до плюс 29, по юго-западу до 32 тепла. Ночью до плюс 20. Осадки прогнозируются лишь по северу страны. В предстоящие выходные также будет тепло и комфортно.