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В ближайшие дни в Беларуси до 32 тепла

03.08.2020 13:30 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Белорусам синоптики на этой неделе обещают настоящее лето. Сегодня и завтра  до плюс 29, по юго-западу до 32 тепла. Ночью до плюс 20. Осадки прогнозируются лишь по северу страны. В предстоящие выходные также будет тепло и комфортно.

 
 
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Белорусам синоптики на этой неделе обещают настоящее лето. Сегодня и завтра  до плюс 29, по юго-западу до 32 тепла. Ночью до плюс 20. Осадки прогнозируются лишь по...
 
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