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В ближайшие дни в Беларуси до 32 тепла
03.08.2020 13:30 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБелорусам синоптики на этой неделе обещают настоящее лето. Сегодня и завтра до плюс 29, по юго-западу до 32 тепла. Ночью до плюс 20. Осадки прогнозируются лишь по северу страны. В предстоящие выходные также будет тепло и комфортно.
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Белорусам синоптики на этой неделе обещают настоящее лето. Сегодня и завтра до плюс 29, по юго-западу до 32 тепла. Ночью до плюс 20. Осадки прогнозируются лишь по...
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