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Укороченные мужские брюки подчеркивают мужественность и спортивный силуэт

03.08.2020 14:12 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Антиобраз

Укороченные мужские брюки могут быть и статусными, и стильными, и практичными. Но это  не тот случай. К ним есть вопросы: они слишком обтягивающие и слишком рваные. Но это далеко не все ошибки. И сверху, и снизу визуально искажены пропорции тела  из-за удлиненной льняной рубашки навыпуск и объемных, нарочито спортивных кроссовок. В итоге ноги кажутся короткими и тонкими, а весь образ  инфантильным.

Что в тренде?

Хотя многие представители сильного пола до сих пор не научились их носить, укороченные брюки уже в разряде классических предметов мужского гардероба. Чиносы или манклс (от английского ankles - лодыжки) в теплое время года выглядят особенно органично. В правильной комплектации они выглядят эффектно, стильно и свежо, выгодно подчеркивают мужественность и спортивный силуэт.

Трендовый образ № 1

А здесь гармоничный и комфортный кэжуал-образ. Мы выбрали более классические укороченные брюки. Они узкие, но в разумных пределах, не сильно обтягивающие. Дополняем брюки хлопковой рубашкой средней длины с классическим воротником. Вместо громоздких кроссовок аккуратные презентабельные лоферы.

Трендовый образ № 2

Еще более мужественный джентльменский образ с укороченными брюками. За основу взяли монохромную цветовую гамму - карамельно-коричневую. На пользу образу работает игра фактур. Замшевый бомбер, трикотажный джемпер и льняные брюки в мелкую клетку.

И снова даем отдохнуть кроссовкам. Вместо них идеально 

подходят коричневые кожаные кеды.

Модные выводы

Брюки в обтяжку и огромными дырами  давно не в тренде. А с длинной рубашкой навыпуск и объtмными кроссовками это просто модный провал. Классические укороченные брюки выглядят достойно с рубашкой средней длины и лоферами.

Стильный лук построен на базе клетчатых льняных брюк  с участием джемпера, бомбера и кожаных кед.

 
 
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Антиобраз Укороченные мужские брюки могут быть и статусными, и стильными, и практичными. Но это  не тот случай. К ним есть вопросы: они слишком обтягивающие и...
 
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