Биатлонный стадион построили в Чаусах - раньше спортсмены занимались на городской площади

Источник материала: Tut.by

В Чаусах появился биатлонный стадион — с тренажерным залом и стрельбищем на 18 стрелковых установок. Ранее воспитанники местной специализированной спортивной детско-юношеской школы тренировались в центре на городской площади, сообщает БТ.

Новый спортивный объект, кроме лыжероллерной трассы, включает в себя административно-бытовой корпус с пресс-центром, конференц- и тренажерным залом, стрельбищем на 18 стрелковых установок. Трибуны рассчитаны на 500 зрителей.

В специализированной спортивной школе в Чаусах биатлоном занимается более 100 человек. Они здесь живут, тренируются и учатся, так что спорткомплекс, по сути, — второй дом для биатлонистов, пишет информационный портал «Чаусы.by».

Как живет биатлонная школа в Чаусах, которая выпустила олимпийского призера Ванкувера

На новой спортплощадке уже прошли первые соревнования — Кубок Белорусской федерации биатлона.

На церемонию открытия стадиона приехали министр спорта, четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева и члены нынешней сборной Беларуси — уроженцы Чаус — Динара Алимбекова и Роман Елетнов.