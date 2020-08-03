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Биатлонный стадион построили в Чаусах - раньше спортсмены занимались на городской площади

03.08.2020 13:24 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Чаусах появился биатлонный стадион — с тренажерным залом и стрельбищем на 18 стрелковых установок. Ранее воспитанники местной специализированной спортивной детско-юношеской школы тренировались в центре на городской площади, сообщает БТ.

Новый спортивный объект, кроме лыжероллерной трассы, включает в себя административно-бытовой корпус с пресс-центром, конференц- и тренажерным залом, стрельбищем на 18 стрелковых установок. Трибуны рассчитаны на 500 зрителей.

В специализированной спортивной школе в Чаусах биатлоном занимается более 100 человек. Они здесь живут, тренируются и учатся, так что спорткомплекс, по сути, — второй дом для биатлонистов, пишет информационный портал «Чаусы.by».

Как живет биатлонная школа в Чаусах, которая выпустила олимпийского призера Ванкувера

На новой спортплощадке уже прошли первые соревнования — Кубок Белорусской федерации биатлона.

На церемонию открытия стадиона приехали министр спорта, четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева и члены нынешней сборной Беларуси — уроженцы Чаус — Динара Алимбекова и Роман Елетнов.

 
 
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На церемонию открытия стадиона приехали олимпийские чемпионки Дарья Домрачева и Динара Алимбекова.
 
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