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Прогноз погоды на 4 августа
03.08.2020 16:17 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСиноптическая ситуация в Беларуси: погодные условия в Беларуси будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплой воздушной массе, днем по западной половине республики скажется влияние фронтального раздела.
Внимание! Предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении! (оранжевый уровень опасности). Днем 4 августа (вторник) по юго-западу республики максимальная температура воздуха достигнет +30 +32°С.
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Синоптическая ситуация в Беларуси: погодные условия в Беларуси будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплой...
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