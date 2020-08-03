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Прогноз погоды на 4 августа

03.08.2020 16:17 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Синоптическая ситуация в Беларуси: погодные условия в Беларуси будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплой воздушной массе, днем по западной половине республики скажется влияние фронтального раздела.
Внимание! Предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении! (оранжевый уровень опасности). Днем 4 августа (вторник) по юго-западу республики максимальная температура воздуха достигнет +30 +32°С.

 
 
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Синоптическая ситуация в Беларуси: погодные условия в Беларуси будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплой...
 
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