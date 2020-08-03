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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Органическое земледелие развивается в Минской области Благодаря развитию органического земледелия в Минской области появляется все больше экопроизводителей. Так, в семейном хозяйстве в Воложинском районе выращивают...

Благодаря развитию органического земледелия в Минской области появляется все больше экопроизводителей. Так, в семейном хозяйстве в Воложинском районе выращивают более сотни сортов овощей и зелени. Только капусты здесь пять видов: белокочанная, пекинская, брокколи, из более экзотических - кольраби и кейл. В ассортименте также руккола, шпинат, сельдерей, кинза, огурцы, томаты. Экологически чистая вся продукция.В основе всех агропроцессов - от покупки семян до обработки почвы - принцип экологичности. При этом агроэнтузиасты ведут полевой дневник - там фиксируют всю работу на земельном участке.