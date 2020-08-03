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Огурцы-великаны выросли у дачницы в Минском районе

03.08.2020 16:40 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Огурцы длиной 55 и 57 сантиметров вырастила на своем участке родственница вилейчанки Ольги Семенёк. Об этом сообщает Млын.by. Дачница каждый год высаживает огурцы, но такие гиганты получились впервые.


— Выросли наши огурцы в парнике в Минском районе. Таких гигантов никогда не было, — говорит Ольга. — Подкармливали их натуральными удобрениями и подвешивали, чтобы не «крутились» и не оторвались. 57-сантиметровый уже съели, всем понравилось! — улыбается Ольга Семенёк.

Кстати, самый длинный огурец вырастил в 2018 году фермер из Великобритании. Его величина, зафиксированная в Книге рекордов Гиннесса, — почти 130 сантиметров.

 
 
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«Подкармливали их натуральными удобрениями и подвешивали, чтобы не "крутились" и не оторвались».
 
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