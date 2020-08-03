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«Если бюллетеней не хватит, в посольстве допечатают». Как можно проголосовать за границей

03.08.2020 17:16 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусы, которые живут за границей, обеспокоены, смогут ли они проголосовать в консульствах и посольствах, если они не стали заранее на учет. Кроме того, в этом году на избирательные участки в диппредставительсвах запретили проносить телефоны — в «целях безопасности». «Мы хотели сфотографировать наши бюллетени — для альтернативного онлайн подсчета голосов, — пишут в редакцию TUT.BY из Чехии. — Раньше можно было проходить с телефоном, в этом году запретили. Получается, нет ни малейшего шанса сфотографировать свой бюллетень». Мы выяснили, с чем связаны изменения.


Иллюстративный снимок. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В Центризбиркоме сообщают, что официально за пределами Беларуси зафиксировано 5319 избирателей, создано 44 избирательные комиссии на базе посольств и консульств. Очевидно, что на самом деле белорусов за границей гораздо больше. Но в ЦИК оперируют данными заграничных учреждений: речь идет о тех, кто стоит на консульском учете. Но это не значит, что те, кто на учет на стал, не смогут выбирать президента.

— Чтобы проголосовать за границей, у избирателя должен быть паспорт гражданина Республики Беларусь — и все, — поясняет заместитель заведующего отдела правовой, аналитической и методической работы Центризбиркома Иван Толкач. — Но есть граждане, которые хотят, чтобы их заранее, до голосования, включили в основной список избирателей. Включение в этот список необязательно. Гражданин приходит на досрочное голосование или в основной день голосования, и его по паспорту просто включат в дополнительный список, выдадут бюллетень и смогут проголосовать. И тогда их исключат из списка в Беларуси, где они числятся за участком. Для этого члены комиссии за рубежом свяжутся с участковой комиссией в Беларуси и все согласуют. Для избирателя нет никакой разницы, включен он в основной или дополнительный список.

— А бюллетеней не всех хватит? — уточнили мы.

— Конечно, хватит, — пояснил специалист. — Для загранучреждений все довольно просто. Они при необходимости просто распечатают бюллетени на принтере, заверяют подписями членов комиссии. Есть макет бюллетеня, он же не имеет никаких степеней защиты и не требует типографской печати.

— Избиратели, которые живут за границей, опасаются, успеют ли они проголосовать 9 августа, ведь комиссии в посольствах и консульствах небольшие.

— Мы оперируем данными дипломатических учреждений, — пояснил Иван Толкач. — За пределами Беларуси — 5319 граждан стоят на консульском учете. Да, избирателей может быть и больше — это и туристы и просто граждане, которые не сообщили о своем пребывании в посольство. Но я не думаю, что избирателей будет намного больше, в разы больше. В прошлые годы комиссии справлялись, не было никаких проблем. Процедура голосования, если человек определился с выбором, занимает несколько минут. Чуть дольше, если избиратель постоянно зарегистрирован в Республике Беларусь и нужно связаться с комиссией, уточнить, не проголосовал ли он уже, и исключить его из основного списка в Беларуси. Некоторые кандидаты настраивают избирателей приходить в основной день голосования после трех часов. Нужно сразу сказать, что в восемь вечера дверь закроется. Комиссия не будет работать до последнего избирателя, в 20.00 запускают последнего избирателя, и участок закрывают.

На избирательный участок, которые расположен в консульстве или посольстве, в этом году запретят проносить с собой мобильный телефон и другое оборудование, которым можно сделать фото, видео или записать аудио. Технику нужно будет оставить в ячейке на входе в здание. Объясняют это безопасностью и специальным режимом, который установлен на территории дипломатического представительства. Избиратели, которые давно живут за границей, говорят, что на прошлых выборах таких ограничений не было. В этом году, напомним, стартовала онлайн-платформа «Голос», которая хочет провести альтернативный подсчет голосов. Для этого избиратели должны зарегистрироваться на сайте и после того, как проголосуют на участке, должны сфотографировать с двух сторон свой бюллетень и отправить через мессенджер.

В Министерстве иностранных дел TUT.BY сообщили, что и ранее ряд дипломатических учреждений запрещали проносить средства связи, в этом году поступило разъяснение от Центральной избирательной комиссии. В ЦИК пояснили, что запрет связан с внутренними правилами дипломатических учреждений.

 
 
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Белорусы, которые живут за границей, обеспокоены, смогут ли они проголосовать в консульствах и посольствах, если они не стали заранее на учет.
 
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