|
Медучреждения Гомельской области переходят в штатный режим
03.08.2020 18:08 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСвободной от COVID-19 стала еще одна больница - на этот раз в Добруше. Первые случаи инфекции появились здесь в апреле. К началу мая терапевтическое отделение было переоснащено под инфекционное. Сегодня оно перешло в привычный режим работы: выписали последнего пациента, переболевшего новым вирусом. При этом сохраняют резерв в 10 коечных мест.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Свободной от COVID-19 стала еще одна больница - на этот раз в Добруше. Первые случаи инфекции появились здесь в апреле. К началу мая терапевтическое отделение было...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)