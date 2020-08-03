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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Медучреждения Гомельской области переходят в штатный режим Свободной от COVID-19 стала еще одна больница - на этот раз в Добруше. Первые случаи инфекции появились здесь в апреле. К началу мая терапевтическое отделение было...

Свободной от COVID-19 стала еще одна больница - на этот раз в Добруше. Первые случаи инфекции появились здесь в апреле. К началу мая терапевтическое отделение было переоснащено под инфекционное. Сегодня оно перешло в привычный режим работы: выписали последнего пациента, переболевшего новым вирусом. При этом сохраняют резерв в 10 коечных мест.