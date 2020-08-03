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Медучреждения Гомельской области переходят в штатный режим

03.08.2020 18:08 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Свободной от COVID-19 стала еще одна больница - на этот раз в Добруше. Первые случаи инфекции появились здесь в апреле. К началу мая терапевтическое отделение было переоснащено под инфекционное. Сегодня оно перешло в привычный режим работы:  выписали последнего пациента, переболевшего новым вирусом. При этом сохраняют резерв в 10 коечных мест. 
 
 
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Свободной от COVID-19 стала еще одна больница - на этот раз в Добруше. Первые случаи инфекции появились здесь в апреле. К началу мая терапевтическое отделение было...
 
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