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Как продлить свежесть лилий в вазе?

03.08.2020 17:54 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Когда подарили букет прекрасных лилий, сожалеешь только об одном - эта благоухающая красота ненадолго. Цветы быстро завянут и осыплются, если не воспользоваться народными хитростями.  

Продлить век лилий в вазе должны отстоянная вода, удаление листиков и тычинок, спички и стиральный порошок.

Прежде, чем отправить лилии в вазу, необходимо освободить ту часть стебля, которая будет в воде, от листов. Это предотвратит гнилостные процессы. Обязательно удаляем тычинки. Руки теперь покрашены яркой въедающейся пыльцой, а цветы потеряли часть красоты. Зато в таком виде не будут долго увядать. Наверное.  Любители цветов и профессиональные флористы не советуют ставить капризные лилии в воду из-под крана. Она должна предварительно отстояться в течение суток!

Делаем острым ножом крестообразный надрез на конце цветочного стебля. Теперь вставляем в него спичку. Таким образом мы добиваемся, чтобы вода лучше проникала в ткани растения, а значит, продлеваем жизнь срезанным лилиям.

Насыпаем в вазу небольшую щепотку стирального порошка. Перемешиваем и помещаем в продезинфицированную таким образом ветку лилии. Цветам должно понравиться.

Насколько хороши эти народные мудрости, покажет время. Ждем!

Прошло 5 дней.

Все лилии продержались довольно долго, но далеко не все дошли до финиша в первоначальном виде. Рассмотрим каждый букет подробнее.

Итоги и оценки 

• Лилии без тычинок и лишних листочков продержались 3 дня. Потом распустившиеся цветки осыпались, а бутоны раскрылись.

• Отстоянная вода показал худший результат. Эти лилии выглядят хуже всего.

• Лилии со спичкой в стебле осыпались медленнее, чем обычно. Чуда не случилось, но букет все еще радует

• Браво стиральному порошку! Цветы в этой вазе не потеряли ни единого лепестка за 5 дней и, кажется, мои любимые гордые лилии, собираются стоять еще долго.   

 
 
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Когда подарили букет прекрасных лилий, сожалеешь только об одном - эта благоухающая красота ненадолго. Цветы быстро завянут и осыплются, если не воспользоваться...
 
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