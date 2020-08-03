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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Как продлить свежесть лилий в вазе? Когда подарили букет прекрасных лилий, сожалеешь только об одном - эта благоухающая красота ненадолго. Цветы быстро завянут и осыплются, если не воспользоваться...

Когда подарили букет прекрасных лилий, сожалеешь только об одном - эта благоухающая красота ненадолго. Цветы быстро завянут и осыплются, если не воспользоваться народными хитростями.Продлить век лилий в вазе должныПрежде, чем отправить лилии в вазу, необходимо освободить ту часть стебля, которая будет в воде, от листов. Это предотвратит гнилостные процессы. Обязательно удаляем тычинки. Руки теперь покрашены яркой въедающейся пыльцой, а цветы потеряли часть красоты. Зато в таком виде не будут долго увядать. Наверное. Любители цветов и профессиональные флористы не советуют ставить капризные лилии в воду из-под крана. Она должна предварительно отстояться в течение суток!Делаем острым ножом крестообразный надрез на конце цветочного стебля. Теперь вставляем в него спичку. Таким образом мы добиваемся, чтобы вода лучше проникала в ткани растения, а значит, продлеваем жизнь срезанным лилиям.Насыпаем в вазу небольшую щепотку стирального порошка. Перемешиваем и помещаем в продезинфицированную таким образом ветку лилии. Цветам должно понравиться.Насколько хороши эти народные мудрости, покажет время. Ждем!Прошло 5 дней.Все лилии продержались довольно долго, но далеко не все дошли до финиша в первоначальном виде. Рассмотрим каждый букет подробнее.• Лилии без тычинок и лишних листочков продержались 3 дня. Потом распустившиеся цветки осыпались, а бутоны раскрылись.• Отстоянная вода показал худший результат. Эти лилии выглядят хуже всего.• Лилии со спичкой в стебле осыпались медленнее, чем обычно. Чуда не случилось, но букет все еще радует• Браво стиральному порошку! Цветы в этой вазе не потеряли ни единого лепестка за 5 дней и, кажется, мои любимые гордые лилии, собираются стоять еще долго.