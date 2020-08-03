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В Столбцах отменили встречу с доверенными лицами Тихановской. Организаторы опасаются задержаний

03.08.2020 18:29 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Встреча с доверенными лицами Светланы Тихановской, которая должна была пройти сегодня в Столбцах с 18.00 до 20.00, отменяется. Об этом сообщает телеграм-канал «Страна для жизни».

— Площадка не подготовлена, а также есть опасения, что готовятся задержания. В целях общей безопасности организаторы приняли решение отказаться от встречи, — сообщает телеграм-канал.

Мероприятие должно было пройти на стадионе «Юность» с 18.00 до 20.00. Представители штаба Тихановской приехали для организации пикета за два часа до его начала, однако подготовиться к мероприятию не удалось.

На видео, появившемся в социальных сетях, видно, что у самого входа на стадион вырыта яма, из нее машина якобы откачивает воду.

— Не дай бог, какие-то прорывы, что-то произойдет, потом кто за это будет отвечать? Сотрудники милиции, за то, что дали разрешение? — поясняет голос за кадром.

Встречи с доверенными лицами Тихановской, напомним, сегодня также проходят в Вилейке, Дзержинске и Минске.

4 августа кандидат в президенты Тихановская и представители объединенного штаба Мария Колесникова и Вероника Цепкало посетят Слуцк и Солигорск.

Пикет в Слуцке запланирован на 17.30 на площадке возле Слуцкого городского молодежного театра. В Солигорске мероприятие пройдет на стадионе «Строитель», начало в 19.30.

 
Теги: Минск
 
 
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Мероприятие должно было пройти на стадионе «Юность» с 18.00 до 20.00. Представители штаба Тихановской приехали для организации пикета за два часа до его начала, однако...
 
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