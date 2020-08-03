Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Завтра стартует досрочное голосование на выборах Президента Беларуси Отдать свой голос до воскресенья имеет право гражданин, который не сможет проголосовать 9 августа либо в этот день не будет находиться по месту жительства. Итак,...

Отдать свой голос до воскресенья имеет право гражданин, который не сможет проголосовать 9 августа либо в этот день не будет находиться по месту жительства.Итак, проголосовать досрочно можно с 4 по 8 августа. Участки будут открыты с 10 до 14 и с 16 до 19 часов каждый день. За исключением санаториев, профилакториев, домов отдыха, больниц - там избирателей ждут в основной день голосования (то есть в ближайшее воскресенье).Бюллетень выдается избирателю после предъявления документа, удостоверяющего личность. Всего на президентских выборах будут работать 5 767 участков для голосования. В том числе 44 за пределами страны.