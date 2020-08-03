На стомфак - 381, на «международное право» - 386. С какими баллами поступают абитуриенты-2020

Источник материала: Tut.by

31 июля вузы закончили принимать документы от абитуриентов, которые хотели бы учиться бесплатно. Часть университетов уже рассчитала предварительные проходные баллы.

БГУ: проходной на «международное право» — 386

В понедельник, 3 августа, в Белорусском государственном университете прошло зачисление на пяти факультетах.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Самые высокие проходные баллы, отмечают в пресс-службе БГУ, отмечены на факультете международных отношений. Учиться бесплатно на специальности «международное право» смогли лишь те, кто набрал 386 баллов и выше. Для сравнения: в 2019-м это было от 385 баллов. Проходной на специальность «международные отношения» составил 382. В 2019-м — 379. На специальность «таможенное дело» — 357, в 2019-м — 359.

На факультете философии и социальных наук проходные баллы следующие:

«социальные коммуникации» — 363 (в 2019-м — 344);

«социология» — 344 (в 2019-м — 330);

«философия» — 342 (в 2019-м — 328);

«психология» — 344 (в 2019-м — 337);

«социальная работа» — 296 (в 2019-м — 289).

На факультете радиофизики и компьютерных технологий проходные баллы составили:

«компьютерная безопасность (направление — радиофизические методы и программно-технические средства)» — 314 (в 2019-м — 325);

«прикладная информатика (направление — информационные технологии телекоммуникационных систем)» — 317 (в 2019-м — 320);

«радиофизика» — 296 (в 2019-м — 301);

«аэрокосмические радиоэлектронные и информационные системы и технологии» — 307 (в 2019-м — 306);

«физическая электроника» — 291 (в 2019-м — 294).

На факультете прикладной математики и информатики:

«прикладная информатика (направление — программное обеспечение компьютерных систем)» — 353 (в 2019-м — 364);

«информатика» — 352 (в 2019-м — 353);

«актуарная математика» — 328 (в 2019-м — 330);

«компьютерная безопасность (направление — математические методы и программные системы)» — 342 (в 2019-м — 338);

«прикладная математика» — 331 (в 2019-м — 328);

«экономическая кибернетика» — 328 (в 2019-м — 328).

На специальность «теология» Института теологии имени святых Мефодия и Кирилла проходной балл составил 210 баллов. В 2019-м он был 223.

БГМУ: максимум — на стомфаке, минимум — на военно-медицинском

Традиционно самые сильные абитуриенты поступают в Белорусский государственный медицинский университет. Официальное зачисление на бюджет в вузе пройдет 4 августа. Состоится оно в формате онлайн-трансляции, которую можно будет посмотреть на официальном YouTube-канале вуза. Начало в 10.00.



В первый день очередь на подачу документов в мед выстроилась с утра. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Пока же на сайте университета опубликовали списки абитуриентов, рекомендованных к зачислению. Баллы, с которыми парни и девушки поступали на факультеты-лидеры, в среднем на 5−10 больше, чем год назад. У двух студенток, которые подали документы на лечфак, 398 и 397 баллов! Это одни из лучших результатов в стране.

Самые высокие баллы Балл в 2020-м Балл в 2019-м Стоматологический 381 (последним зачислен абитуриент, у которого 381 балл, из них 100 по биологии) 370 Фармацевтический 369 364 Лечебный 367 358 Самые низкие баллы: Военно-медицинский факультет (МВД) 161 (было всего три заявления, взяли всех) 322 Военно-медицинский (Вооруженные силы) 301 325 Военно-медицинский (погранвойска) 311 не было набора

БГУИР: самый высокий конкурс 8 человек на место

В пресс-службе Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники TUT.BY сообщили, что на 1060 бюджетных мест в главный IT-вуз страны в этом году подали 1690 заявлений.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Самый высокий конкурс сложился на специальность «информационные системы и технологии (в игровой индустрии)». Туда подано 116 заявлений при плане приема 15. Выходит, почти 8 человек на место. Следом идет «электронный маркетинг» — 62 заявления и 15 мест. Это 4 человека на место. Третье место занимает «программное обеспечение информационных технологий» — 331 заявление при плане приема 85, то есть почти 4 человека на место.

Данные о предварительных проходных баллах в вузе не сообщают. Однако на сайте университета размещена информация о заявлениях, поданных на дневное на бюджет. Данные предоставлены по состоянию на 18.00 31 июля. При этом количество заявлений в статистике отображается по первой специальности, которую абитуриент отметил приоритетной, когда подавал документы.

По данным на 18.00 31 июля, тройка специальностей, на которые был самый высокий проходной балл, выглядела так:

Специальность: Балл в 2020-м Балл в 2019-м Информационные системы и технологии (в игровой индустрии), а также электронный маркетинг между 361−370 364/363 Программное обеспечение информационных технологий между 351−360 360 Экономика электронного бизнеса, а также информационные системы и технологии (в бизнес-менеджменте) между 341−350 358/356

— Заседание приемной комиссии, на которой состоится зачисление, пройдет 6 августа, — сообщают в пресс-службе БГУИР. — Протокол о зачислении будет опубликован на нашем сайте к 18 часам. В электронном кабинете абитуриента также появится информация о том, на какую специальность он прошел.

МГЛУ: самый высокий — 382, самый низкий — 326

На сайте Минского государственного лингвистического университета уже появились списки абитуриентов , которые рекомендованы к зачислению на бюджет, а также предварительные проходные баллы .

Самые высокие баллы: Балл в 2020-м Балл в 2019-м Английский язык и второй иностранный язык со специализацией (переводческий факультет) 382 373 Немецкий язык и второй иностранный язык со специализацией (переводческий факультет) 372 350; 345 (полупроходной) Английский язык и второй иностранный язык со специализацией (факультет межкультурных коммуникаций) 371

полупроходной 352 Самые низкие баллы: Французский язык (на базе французского / английского языка) и второй иностранный язык со специализацией (факультет романских языков) 326

полупроходной 325 Испанский язык (на базе испанского / английского языка) и второй иностранный язык со специализацией (факультет романских языков) 330

полупроходной 323 Английский язык и второй иностранный язык со специализацией (факультет английского языка) 330

полупроходной 332, 331 (полупроходной) Немецкий язык (на базе немецкого/ английского языка) и второй иностранный язык со специализацией (факультет немецкого языка) 333 В 2019-м название специальности было таким: немецкий язык (на базе немецкого языка) и второй иностранный язык со специализацией — 325 баллов. И таким — немецкий язык (на базе английского языка) и второй иностранный язык со специализацией — 322 балла.

БНТУ: маркетинг — 7,5 человека на место, автосервис — 4

В Белорусском национальном техническом университете информацию о предварительных проходных баллах пока не сообщают. По информации студенческого издания TIMES , максимальный балл поступающих — 388, минимальные баллы, с которыми подавали документы, выросли.



Фото: Вадим ​​Фоменок

— Ожидается, что максимальные и минимальные проходные баллы по университету в этом году тоже немного поднимутся, — отметил Георгий Вершина, первый проректор БНТУ.

Самый высокий конкурс на дневное на бюджет в «политехе» по специальности «маркетинг» — 7,5 человека на место. В лидерах специальность «программное обеспечение информационных технологий» — 5 человек на место, «экономика и организация производства (приборостроение)» — 4,3 человека, «автосервис» — 4 человека. А также «архитектура» — 5,2 человека на место, здесь абитуриентов еще ждут внутренние экзамены.

Педуниверситет им. М. Танка: проходной на «психологию» — 321

В Белорусском государственном педагогическом университете им. Максима Танка студентов на дневное набирают по 31 специальности. При поступлении на 13 из них нужно сдавать внутренние экзамены, поэтому говорить о предварительных проходных баллах на данные специальности пока рано.

Среди остальных в лидерах специальности «психология» и «практическая психология», где проходные баллы составляют 321 и 317 соответственно. Также в тройке с самыми высокими проходными баллами специальность «логопедия» — 313 баллов.

Самые низкие проходные баллы этого года — «дошкольное образование» (215), «биология и география» (предварительный проходной бал 231).

— В БГПУ поступают все более сильные абитуриенты и, что очень важно, мотивированные, — сообщают в пресс-службе университета. — Каждый четвертый абитуриент, подающий документы на специальности, при поступлении на которые не сдаются внутренние испытания, имеет балл свыше 300 или поступает без экзаменов как выпускник педкласса (по результатам собеседования), медалист, обладатель диплома ссуза с отличием либо призер республиканской предметной олимпиады.