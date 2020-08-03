|
На стомфак - 381, на «международное право» - 386. С какими баллами поступают абитуриенты-2020
03.08.2020 18:48 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
31 июля вузы закончили принимать документы от абитуриентов, которые хотели бы учиться бесплатно. Часть университетов уже рассчитала предварительные проходные баллы.
БГУ: проходной на «международное право» — 386
В понедельник, 3 августа, в Белорусском государственном университете прошло зачисление на пяти факультетах.
Самые высокие проходные баллы, отмечают в пресс-службе БГУ, отмечены на факультете международных отношений. Учиться бесплатно на специальности «международное право» смогли лишь те, кто набрал 386 баллов и выше. Для сравнения: в 2019-м это было от 385 баллов. Проходной на специальность «международные отношения» составил 382. В 2019-м — 379. На специальность «таможенное дело» — 357, в 2019-м — 359.
На факультете философии и социальных наук проходные баллы следующие:
На факультете радиофизики и компьютерных технологий проходные баллы составили:
На факультете прикладной математики и информатики:
На специальность «теология» Института теологии имени святых Мефодия и Кирилла проходной балл составил 210 баллов. В 2019-м он был 223.
БГМУ: максимум — на стомфаке, минимум — на военно-медицинском
Традиционно самые сильные абитуриенты поступают в Белорусский государственный медицинский университет. Официальное зачисление на бюджет в вузе
Пока же на сайте университета опубликовали
БГУИР: самый высокий конкурс 8 человек на место
В пресс-службе Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники TUT.BY сообщили, что на 1060 бюджетных мест в главный IT-вуз страны в этом году подали 1690 заявлений.
Самый высокий конкурс сложился на специальность «информационные системы и технологии (в игровой индустрии)». Туда подано 116 заявлений при плане приема 15. Выходит, почти 8 человек на место. Следом идет «электронный маркетинг» — 62 заявления и 15 мест. Это 4 человека на место. Третье место занимает «программное обеспечение информационных технологий» — 331 заявление при плане приема 85, то есть почти 4 человека на место.
Данные о предварительных проходных баллах в вузе не сообщают. Однако на сайте университета
По данным на 18.00 31 июля, тройка специальностей, на которые был самый высокий проходной балл, выглядела так:
— Заседание приемной комиссии, на которой состоится зачисление, пройдет 6 августа, — сообщают в пресс-службе БГУИР. — Протокол о зачислении будет опубликован на нашем сайте к 18 часам. В электронном кабинете абитуриента также появится информация о том, на какую специальность он прошел.
МГЛУ: самый высокий — 382, самый низкий — 326
На сайте Минского государственного лингвистического университета уже появились
БНТУ: маркетинг — 7,5 человека на место, автосервис — 4
В Белорусском национальном техническом университете информацию о предварительных проходных баллах пока не сообщают. По информации студенческого издания
— Ожидается, что максимальные и минимальные проходные баллы по университету в этом году тоже немного поднимутся, — отметил Георгий Вершина, первый проректор БНТУ.
Самый высокий конкурс на дневное на бюджет в «политехе» по специальности «маркетинг» — 7,5 человека на место. В лидерах специальность «программное обеспечение информационных технологий» — 5 человек на место, «экономика и организация производства (приборостроение)» — 4,3 человека, «автосервис» — 4 человека. А также «архитектура» — 5,2 человека на место, здесь абитуриентов еще ждут внутренние экзамены.
Педуниверситет им. М. Танка: проходной на «психологию» — 321
В Белорусском государственном педагогическом университете им. Максима Танка студентов на дневное набирают по 31 специальности. При поступлении на 13 из них нужно сдавать внутренние экзамены, поэтому говорить о предварительных проходных баллах на данные специальности пока рано.
Среди остальных в лидерах специальности «психология» и «практическая психология», где проходные баллы составляют 321 и 317 соответственно. Также в тройке с самыми высокими проходными баллами специальность «логопедия» — 313 баллов.
Самые низкие проходные баллы этого года — «дошкольное образование» (215), «биология и география» (предварительный проходной бал 231).
— В БГПУ поступают все более сильные абитуриенты и, что очень важно, мотивированные, — сообщают в пресс-службе университета. — Каждый четвертый абитуриент, подающий документы на специальности, при поступлении на которые не сдаются внутренние испытания, имеет балл свыше 300 или поступает без экзаменов как выпускник педкласса (по результатам собеседования), медалист, обладатель диплома ссуза с отличием либо призер республиканской предметной олимпиады.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
31 июля вузы закончили принимать документы от абитуриентов, которые хотели бы учиться бесплатно. Часть университетов уже рассчитала предварительные проходные...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)