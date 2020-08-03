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Военно-исторический комплекс "Старая граница"

Масштабные реставрационные работы

Антураж возвращает посетителей на старую советско-польскую границу

В прошлом месяце комплекс посетили более 1 300 человек

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Пройти квест и ознакомиться с бытом солдат на передовой. В Станьково предлагают оказаться на старой границе Филиал Музея истории Великой Отечественной войны в Станьково предлагает оказаться на старой границе, пройти квест и ознакомиться с бытом солдат на передовой. ...

Филиал Музея истории Великой Отечественной войны в Станьково предлагает оказаться на старой границе, пройти квест и ознакомиться с бытом солдат на передовой.- о героических страницах истории.На территории в 7,5 га разместили элементы сразу нескольких исторических периодов Беларуси. В нескольких километрах от Станьково - на станции Негорелое - 100 лет назад проходила граница Советской Республики. Охрану госграницы осуществлял Дзержинский погранотряд. Из Негорелово в Станьково доставлены паровозы.Сейчас ведутся работы по реставрации военно-морского и авиационного вооружения. Вообще реставрация военной техники - довольно трудоемкий процесс. Обычной покраской не обойдешься. Здесь нужно зачистить, загрунтовать и только потом закрасить. Масштабные реставрационные работы оружия Победы начались в этом году. Уже восстановлены противотанковые артиллерийские пушки.Немецкая мартира, вытащенная из болота несколько лет назад. Подобное оружие ранее в Беларуси не встречалось. После реставрации мартира стала одним из экспонатов военной техники. Кстати, согласно законодательству, все пушки, танки, самоходные установки в музейной экспозиции выведены из боевого состояния.Все единицы оружия Победы переведены в макетное состояние. Ни один из выставочных экспонатов не может участвовать в боевых действиях. Военно-исторический комплекс также воссоздал казарму, таможню, комендатуру и конюшню того времени. Антураж возвращает посетителей на старую советско-польскую границу.В ближайшее время начнется реставрация ДОТа и уже разработаны тематико-экспазиционные планы. Завершена реконструкция землянки - по проекту вековой давности она всегда была расположена рядом с ДОТом. Посетители могут ознакомиться с бытом солдат, которые находились на передовой. Только в прошлом месяце комплекс посетили более 1 300 человек.