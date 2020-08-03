|
Пройти квест и ознакомиться с бытом солдат на передовой. В Станьково предлагают оказаться на старой границе
03.08.2020 19:58 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTФилиал Музея истории Великой Отечественной войны в Станьково предлагает оказаться на старой границе, пройти квест и ознакомиться с бытом солдат на передовой.
Елена Бормотова - о героических страницах истории.
Военно-исторический комплекс "Старая граница"
На территории в 7,5 га разместили элементы сразу нескольких исторических периодов Беларуси. В нескольких километрах от Станьково - на станции Негорелое - 100 лет назад проходила граница Советской Республики. Охрану госграницы осуществлял Дзержинский погранотряд. Из Негорелово в Станьково доставлены паровозы.
Владимир Воропаев, директор Белорусского государственного Музея истории Великой Отечественной войны: "У нас два паровоза - советский и немецкий, это тяжелое вооружение, это противотанковые пушки. Это все можно прийти потрогать, сфотографироваться. В этом заключается особый интерес".
Дарья Лембович, младший научный сотрудник военно-исторического комплекса "Старая граница": "Нами была апробирована серия квест-игр - QR-код истории. После экскурсии посетителям выдается серия QR-кодов, при раскрытии которых они получают задание найти тот или иной предмет в экспозиции. Практика показывает, что подобные игры интересны посетителям любого возраста - и детям, и взрослым".
Масштабные реставрационные работы
Сейчас ведутся работы по реставрации военно-морского и авиационного вооружения. Вообще реставрация военной техники - довольно трудоемкий процесс. Обычной покраской не обойдешься. Здесь нужно зачистить, загрунтовать и только потом закрасить. Масштабные реставрационные работы оружия Победы начались в этом году. Уже восстановлены противотанковые артиллерийские пушки.
Немецкая мартира, вытащенная из болота несколько лет назад. Подобное оружие ранее в Беларуси не встречалось. После реставрации мартира стала одним из экспонатов военной техники. Кстати, согласно законодательству, все пушки, танки, самоходные установки в музейной экспозиции выведены из боевого состояния.
Антураж возвращает посетителей на старую советско-польскую границу
Все единицы оружия Победы переведены в макетное состояние. Ни один из выставочных экспонатов не может участвовать в боевых действиях. Военно-исторический комплекс также воссоздал казарму, таможню, комендатуру и конюшню того времени. Антураж возвращает посетителей на старую советско-польскую границу.
Дарья Лембович, младший научный сотрудник военно-исторического комплекса "Старая граница": "В 20-30-е годы началось возведение Линии Сталина, Состояла из нескольких укрепленных районов. Минский - наиболее крупный - располагался, проходил по нашей территории. И эта наша долговременная огневая точка - это одна из сохранившихся свидетельств так называемой Линии Сталина".
В прошлом месяце комплекс посетили более 1 300 человек
В ближайшее время начнется реставрация ДОТа и уже разработаны тематико-экспазиционные планы. Завершена реконструкция землянки - по проекту вековой давности она всегда была расположена рядом с ДОТом. Посетители могут ознакомиться с бытом солдат, которые находились на передовой. Только в прошлом месяце комплекс посетили более 1 300 человек.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пройти квест и ознакомиться с бытом солдат на передовой. В Станьково предлагают оказаться на старой границе
Филиал Музея истории Великой Отечественной войны в Станьково предлагает оказаться на старой границе, пройти квест и ознакомиться с бытом солдат на передовой. ...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)