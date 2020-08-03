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Пройти квест и ознакомиться с бытом солдат на передовой. В Станьково предлагают оказаться на старой границе

03.08.2020 19:58 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Филиал Музея истории Великой Отечественной войны в Станьково  предлагает оказаться на старой границе, пройти квест и ознакомиться с бытом солдат на передовой. 

Елена Бормотова  -  о героических страницах истории. 

Военно-исторический комплекс "Старая граница"


На территории в 7,5 га разместили элементы сразу нескольких исторических периодов Беларуси. В нескольких километрах от Станьково  -  на станции Негорелое  -  100 лет назад проходила граница Советской Республики. Охрану госграницы осуществлял Дзержинский погранотряд. Из Негорелово в Станьково доставлены паровозы. 

Владимир Воропаев,   директор Белорусского государственного Музея истории Великой Отечественной войны: "У нас два паровоза  -  советский и немецкий, это тяжелое вооружение, это противотанковые пушки. Это все можно прийти потрогать, сфотографироваться. В этом заключается особый интерес".

Дарья Лембович,   младший научный сотрудник военно-исторического комплекса "Старая граница": "Нами была апробирована серия квест-игр  -  QR-код истории. После экскурсии посетителям выдается серия QR-кодов, при раскрытии которых они получают задание найти тот или иной предмет в экспозиции. Практика показывает, что подобные игры интересны посетителям любого возраста  -  и детям, и взрослым".

Масштабные реставрационные работы


Сейчас ведутся работы по реставрации военно-морского и авиационного вооружения. Вообще реставрация военной техники  -  довольно трудоемкий процесс. Обычной покраской не обойдешься. Здесь нужно зачистить, загрунтовать и только потом закрасить. Масштабные реставрационные работы оружия Победы начались в этом году. Уже восстановлены противотанковые артиллерийские пушки. 

Немецкая мартира, вытащенная из болота несколько лет назад. Подобное оружие ранее в Беларуси не встречалось. После реставрации мартира стала одним из экспонатов военной техники. Кстати, согласно законодательству, все пушки, танки, самоходные установки в музейной экспозиции выведены из боевого состояния.

Антураж возвращает посетителей на старую советско-польскую границу


Все единицы оружия Победы переведены в макетное состояние. Ни один из выставочных экспонатов не может участвовать в боевых действиях. Военно-исторический комплекс также воссоздал казарму, таможню, комендатуру и конюшню того времени. Антураж возвращает посетителей на старую советско-польскую границу. 

Дарья Лембович,   младший научный сотрудник военно-исторического комплекса "Старая граница": "В 20-30-е годы началось возведение Линии Сталина, Состояла из нескольких укрепленных районов. Минский  -  наиболее крупный  -  располагался, проходил по нашей территории. И эта наша долговременная огневая точка  -  это одна из сохранившихся свидетельств так называемой Линии Сталина".

В прошлом месяце комплекс посетили более 1 300 человек


В ближайшее время начнется реставрация ДОТа и уже разработаны тематико-экспазиционные планы. Завершена реконструкция землянки  -  по проекту вековой давности она всегда была расположена рядом с ДОТом. Посетители могут ознакомиться с бытом солдат, которые находились на передовой. Только в прошлом месяце комплекс посетили более 1 300 человек. 

 
 
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Филиал Музея истории Великой Отечественной войны в Станьково  предлагает оказаться на старой границе, пройти квест и ознакомиться с бытом солдат на передовой.  ...
 
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