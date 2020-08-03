«Предстоят значительные психологические и физические нагрузки». Глава МВД перед выборами обратился к личному составу

Источник материала: Tut.by

Видеообращение министра внутренних дел к сотрудникам появилось в телеграм-канале HARBACEVIČ . Глава ведомства призывает своих подчиненных не поддаваться на провокации и «не давать поводов дискредитировать органы внутренних дел, внутренние войска, самих себя и близких».

Юрий Караев напоминает, что 9 августа в стране пройдут президентские выборы — «важнейшее общественно- политическое событие». Он просит подчиненных проявлять дисциплинированность и выдержку, так как «предстоят значительные психологические и физические нагрузки».

— Сейчас в интернете и на улицах городов мы наблюдаем активную провокационную деятельность отдельных граждан. С одной стороны, целью искусственного создания информационного вызова является формирование в обществе негативного отношения к милиции и госорганам в целом. С другой — стремление посеять в сознании самих сотрудников неуверенность и нежелание выполнять долг по охране общественного порядка и борьбе с преступностью, — говорит Юрий Караев.

Министр призывает не поддаваться на провокации и «не давать поводов дискредитировать органы внутренних дел, внутренние войска, самих себя и близких».

— И помните: исполняя служебные обязанности, вы можете рассчитывать на охрану своих прав и законных интересов, — говорит Юрий Караев.





Как сообщила TUT.BY пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, обращение было записано еще на прошлой неделе, его печатную версию опубликовали в одном из номеров газеты «На страже».

— Визуальную версию мы отправили в регионы. Это же обращение к сотрудникам, а сайт больше для журналистов, для граждан, — поясняет она.

Ольга Чемоданова говорит, что записать его решили из-за угроз, которые поступают сотрудникам МВД. Она напомнила, что эта информация неоднократно озвучивалась, в том числе и заместителем министра внутренних дел .

Напомним, ранее Следственный комитет Минске 14 июля. Задержаны четыре человека">сообщил о возбуждении уголовных дел по событиям 14 июля в Минске. Тогда на улицы вышли люди, недовольные итогами регистрации кандидатов в президенты. Как заявили в МВД, во время стычек с протестующими пострадали несколько сотрудников ОМОНа ГУВД Мингорисполкома, «которым в результате противоправных действий были причинены травмы различной степени тяжести». Дела были возбуждены по ст. 342 (организация и активное участи в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, сопряженное с явным неповиновением законным требованиям сотрудников органов внутренних дел), ст. 363 (Сопротивление сотруднику органов внутренних дел) и ст. 364 (Насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел) УК.

По данным правозащитников, по данным делам проходят как минимум 13 человек .