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«Предстоят значительные психологические и физические нагрузки». Глава МВД перед выборами обратился к личному составу
03.08.2020 21:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Видеообращение министра внутренних дел к сотрудникам появилось в телеграм-канале
Юрий Караев напоминает, что 9 августа в стране пройдут президентские выборы — «важнейшее общественно- политическое событие». Он просит подчиненных проявлять дисциплинированность и выдержку, так как «предстоят значительные психологические и физические нагрузки».
— Сейчас в интернете и на улицах городов мы наблюдаем активную провокационную деятельность отдельных граждан. С одной стороны, целью искусственного создания информационного вызова является формирование в обществе негативного отношения к милиции и госорганам в целом. С другой — стремление посеять в сознании самих сотрудников неуверенность и нежелание выполнять долг по охране общественного порядка и борьбе с преступностью, — говорит Юрий Караев.
Министр призывает не поддаваться на провокации и «не давать поводов дискредитировать органы внутренних дел, внутренние войска, самих себя и близких».
— И помните: исполняя служебные обязанности, вы можете рассчитывать на охрану своих прав и законных интересов, — говорит Юрий Караев.
Как сообщила TUT.BY пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, обращение было записано еще на прошлой неделе, его печатную версию опубликовали в одном из номеров газеты «На страже».
— Визуальную версию мы отправили в регионы. Это же обращение к сотрудникам, а сайт больше для журналистов, для граждан, — поясняет она.
Ольга Чемоданова говорит, что записать его решили из-за угроз, которые поступают сотрудникам МВД. Она напомнила, что эта информация неоднократно озвучивалась, в том числе и
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«Предстоят значительные психологические и физические нагрузки». Глава МВД перед выборами обратился к личному составу
Юрий Караев напоминает, что 9 августа в стране пройдут президентские выборы - «важнейшее общественно- политическое событие». Он просит подчиненных проявлять...
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