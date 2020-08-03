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Экоотдых со знаком качества. Чем готов впечатлить туризм по-белорусски

03.08.2020 21:50 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Впрочем, чтобы провести отпуск качественно и главное без опасности для здоровья, не обязательно куда-то уезжать. В этом уже убедились многие белорусы, которые по-новому взглянули на отдых в своей стране.


Наш корреспондент Алексей Потапов изучил рынок и узнал, чем готов впечатлить туризм по-белорусски.


Отдых по-белорусски

Для Андрея, владельца агроусадьбы под Мяделем, спортивный экоотдых – не коммерция, образ жизни. Страстно увлеченный байдарками, предприимчивый местный житель отказался от своего бизнеса в логистике и выкупил участок, сколотив подворье из бревен и камня. 

Андрей рассказывает, что еще с советских времен здесь пролегает респуб¬ликанская байдарочная трасса. Заплывы устраивают целыми семьями. Маршрут спокойный – 11 километров. Позволяет насладиться красота¬ми. На финише гостей уже ждет минивэн. Все просто и безопасно. 

Андрей Гладкий, владелец агроусадьбы: "В этом году, конечно, людей стало на порядок больше. Та же самая молодежь увидит нашу Беларусь немножко с другой стороны.  Очень много компаний приезжает покататься, погостили и поехали дальше, там Браслав, Миоры. Экскурсии на болота, экотропы. Нас реально любят все европейцы за то, что у нас много нетронутых мест".


Рынок агроусадеб в нашей стране довольно популярен

Их в Беларуси более 2 700. Чтобы привлечь клиентов, владельцы готовы предложить отдых на любой вкус и сезон. Тут тебе и парапланы, и каякинг, и верховая езда. Зимой – экскурсии на санях. Кто-то привлекает древними ремеслами, кухней, воздухом и самобытностью белорусских земель и вод.

Призыв - лучше узнать родные места - прозвучал и от Президента. С вирусом справляемся, но ситуация с пандемией в мире отнюдь не улеглась. Да и второй волны заболеваемости специалисты не исключают. Лучше лишний раз поберечь здоровье и предпочесть зарубежным поездкам отдых в Беларуси.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Мы никого не держим. Поезжайте, но знайте, что вернув¬шись оттуда, вы попадете в карантин как минимум на 10 дней за свой счет. Поэтому я вас прошу, побудьте этот год дома. У нас хватает санаториев, у нас хорошая природа. Отдохните здесь, Господь нам подарил такую погоду".


Экоотдых со знаком качества

Многие белорусы риски оценивают здраво: далеко пока предпочитают не уезжать, а совместить приятное с полезным. Почти полтора миллиона – столько приехало оздоровиться в санатории в 2019 году, побив рекорд десятилетия. В этом году с приходом "вирусной оттепели"отдыхающие вновь потянулись семьями в уже полюбившиеся места. 

Владимир Нестерович, пресс-секретарь Министерства спорта и туризма Беларуси: "Мы видим, что начинает постепенно возрождаться, ска¬жем, интерес людей к санаторному лечению внутри республики, поскольку у нас высокое качество услуг, которые оказываются в санаториях. Хорошее соотношение цены и качества. Выезжают в наши курортные зоны сейчас все активнее и активнее. В этих условиях очень неплохая ситуация склады¬вается для активизации работы наших агроэкоусадеб".


Развивать внутренний туризм помогают программы от ООН и ЕС

Совместно с белорусами развивать внутренний туризм помогают программы от ООН и ЕС, инвестируя в рукотворные и нерукотворные исторические достопримечательности страны. В некоторые места охотно приезжают и работники европейских диппредставительств в Беларуси. 

Валерия Клицунова, председатель правления БОО "Отдых в деревне": "ПРООН. Они сейчас имеют несколько проектов, достаточно многие из них связаны с туризмом,  с нашим культурным наследием и с территориями, пострадавшими от Чернобыля. Есть еще просто проекты, связанные с развитием сельских территорий, а во многих из них, если не в большинстве, именно туризм – это драйвер экономического развития".

В рамках этих программ международные организации предоставляют финансирование на развитие территорий, в том числе, агроусадеб и мастерских. К примеру, при содействии ПРООН, Воложинский район с его инклюзивными экотропами и развлечениями стал самым открытым и безопасным для людей с инвалидностью, чем не могут пока похвастаться даже многие курорты за рубежом. 

 
 
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Чтобы провести отпуск качественно и главное без опасности для здоровья, не обязательно куда-то уезжать. В этом уже убедились многие белорусы, которые по-новому...
 
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