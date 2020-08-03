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Отдых по-белорусски





Рынок агроусадеб в нашей стране довольно популярен





Экоотдых со знаком качества





Развивать внутренний туризм помогают программы от ООН и ЕС

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Экоотдых со знаком качества. Чем готов впечатлить туризм по-белорусски Чтобы провести отпуск качественно и главное без опасности для здоровья, не обязательно куда-то уезжать. В этом уже убедились многие белорусы, которые по-новому...

Впрочем, чтобы провести отпуск качественно и главное без опасности для здоровья, не обязательно куда-то уезжать. В этом уже убедились многие белорусы, которые по-новому взглянули на отдых в своей стране.Наш корреспондентизучил рынок и узнал, чем готов впечатлить туризм по-белорусски.Для Андрея, владельца агроусадьбы под Мяделем, спортивный экоотдых – не коммерция, образ жизни. Страстно увлеченный байдарками, предприимчивый местный житель отказался от своего бизнеса в логистике и выкупил участок, сколотив подворье из бревен и камня.Андрей рассказывает, что еще с советских времен здесь пролегает респуб¬ликанская байдарочная трасса. Заплывы устраивают целыми семьями. Маршрут спокойный – 11 километров. Позволяет насладиться красота¬ми. На финише гостей уже ждет минивэн. Все просто и безопасно.Их в Беларуси более 2 700. Чтобы привлечь клиентов, владельцы готовы предложить отдых на любой вкус и сезон. Тут тебе и парапланы, и каякинг, и верховая езда. Зимой – экскурсии на санях. Кто-то привлекает древними ремеслами, кухней, воздухом и самобытностью белорусских земель и вод.Призыв - лучше узнать родные места - прозвучал и от Президента. С вирусом справляемся, но ситуация с пандемией в мире отнюдь не улеглась. Да и второй волны заболеваемости специалисты не исключают. Лучше лишний раз поберечь здоровье и предпочесть зарубежным поездкам отдых в Беларуси.Многие белорусы риски оценивают здраво: далеко пока предпочитают не уезжать, а совместить приятное с полезным. Почти полтора миллиона – столько приехало оздоровиться в санатории в 2019 году, побив рекорд десятилетия. В этом году с приходом "вирусной оттепели"отдыхающие вновь потянулись семьями в уже полюбившиеся места.Владимир Нестерович, пресс-секретарь Министерства спорта и туризма Беларуси: "Мы видим, что начинает постепенно возрождаться, ска¬жем, интерес людей к санаторному лечению внутри республики, поскольку у нас высокое качество услуг, которые оказываются в санаториях. Хорошее соотношение цены и качества. Выезжают в наши курортные зоны сейчас все активнее и активнее. В этих условиях очень неплохая ситуация склады¬вается для активизации работы наших агроэкоусадеб".Совместно с белорусами развивать внутренний туризм помогают программы от ООН и ЕС, инвестируя в рукотворные и нерукотворные исторические достопримечательности страны. В некоторые места охотно приезжают и работники европейских диппредставительств в Беларуси.В рамках этих программ международные организации предоставляют финансирование на развитие территорий, в том числе, агроусадеб и мастерских. К примеру, при содействии ПРООН, Воложинский район с его инклюзивными экотропами и развлечениями стал самым открытым и безопасным для людей с инвалидностью, чем не могут пока похвастаться даже многие курорты за рубежом.