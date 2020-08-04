Сегодня в Пинском районе откроют первый в области инклюзивный пляж

Источник материала: Полесская правда



Завершилось строительство инклюзивного пляжа в Пинском районе . Уникальный для области объект появится у детского реабилитационно-оздоровительного центра «Свитанак» на берегу водохранилища Погост.

В церемонии открытия примут участие члены Пинской районной организации инвалидов и те, чьими совместными усилиями создавалось место отдыха. Инициаторами установки конструкции, приспособленной для людей в инвалидной коляске, выступило общественное объединение «С добротой по миру». Пинский райисполком поддержал инициативу волонтеров и приступил к проработке практических вопросов реализации проекта. Объединившись, общественность, власть, строительные и сельскохозяйственные организации района взялись за дело. Результат сплоченных действий не заставил себя долго ждать: уже через год в Пинском районе готов к открытию инклюзивный пляж.

Первыми опробовать инфраструктуру нового места отдыха с возможностью свободного перемещения по суше и воде предложат инвалидам-колясочникам. Для этого специально было приобретено пляжное кресло-коляска.







Уникальная конструкция инвалидного кресла позволяет с легкостью перемещать пассажира по песку и без труда закатывать его в воду, где человек в компании своего сопровождающего всегда будет находиться на поверхности воды. Специальные поплавки выполняют не только функцию удержания, но и предотвращают опрокидывание коляски в воде.