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Сегодня в Пинском районе откроют первый в области инклюзивный пляж
04.08.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
В церемонии открытия примут участие члены Пинской районной организации инвалидов и те, чьими совместными усилиями создавалось место отдыха. Инициаторами установки конструкции, приспособленной для людей в инвалидной коляске, выступило общественное объединение «С добротой по миру». Пинский райисполком поддержал инициативу волонтеров и приступил к проработке практических вопросов реализации проекта. Объединившись, общественность, власть, строительные и сельскохозяйственные организации района взялись за дело. Результат сплоченных действий не заставил себя долго ждать: уже через год в Пинском районе готов к открытию инклюзивный пляж.
Первыми опробовать инфраструктуру нового места отдыха с возможностью свободного перемещения по суше и воде предложат инвалидам-колясочникам. Для этого специально было приобретено пляжное кресло-коляска.
Кресло-коляска является идеальным решением для обустройства пляжа доступного для инвалидов, давая возможность свободного перемещения по суше и воде, сообщает
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