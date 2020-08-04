В ОНТ подали обращения по поводу сюжетов о Бабарико. Что ответил телеканал

Источник материала: Tut.by

Телеканал ОНТ ответил на коллективное обращение по поводу публикации сюжетов о Викторе Бабарико. Всего поступило 277 однотипных обращений, отмечает телеканал.



Скриншот видео ОНТ

17 июля представители объединенного штаба Мария Колесникова и Вероника Цепкало подали обращение в ОНТ. Женщины указали, что в эфире телеканала появляются сюжеты, где о Викторе Бабарико и других фигурантах дела говорится как о людях, чья вина уже доказана в суде. Представительницы штаба посчитали, что публикацией подобных сюжетов телеканал нарушает Конституцию и закон о СМИ.

ЗАО «Второй национальный телеканал» ответил, что по закону о СМИ самостоятельно осуществляет свою деятельность и определяет темы для освещения на телеканале ОНТ. По закону же не допускается вмешательство в сферу профессиональной самостоятельности юридического лица, на которое возложены функции редакции средства массовой информации, и воспрепятствование в какой-либо форме его законной деятельности.

«Обращаем внимание, что, согласно ст. 52 Закона, журналист, учредитель, главный редактор средства массовой информации и юридическое лицо, на которое возложены функции редакции средства массовой информации, не несут ответственности за распространение сведений, если эти сведения получены от государственных органов, иных государственных организаций, их должностных лиц, а также содержатся в официальных информационных сообщениях и (или) материалах и/или являются дословным воспроизведением официальных выступлений должностных лиц государственных органов», — сказано в ответе телеканала.