﻿ В ОНТ подали обращения по поводу сюжетов о Бабарико. Что ответил телеканал. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В ОНТ подали обращения по поводу сюжетов о Бабарико. Что ответил телеканал

04.08.2020 09:26 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Телеканал ОНТ ответил на коллективное обращение по поводу публикации сюжетов о Викторе Бабарико. Всего поступило 277 однотипных обращений, отмечает телеканал.


Скриншот видео ОНТ

17 июля представители объединенного штаба Мария Колесникова и Вероника Цепкало подали обращение в ОНТ. Женщины указали, что в эфире телеканала появляются сюжеты, где о Викторе Бабарико и других фигурантах дела говорится как о людях, чья вина уже доказана в суде. Представительницы штаба посчитали, что публикацией подобных сюжетов телеканал нарушает Конституцию и закон о СМИ.

ЗАО «Второй национальный телеканал» ответил, что по закону о СМИ самостоятельно осуществляет свою деятельность и определяет темы для освещения на телеканале ОНТ. По закону же не допускается вмешательство в сферу профессиональной самостоятельности юридического лица, на которое возложены функции редакции средства массовой информации, и воспрепятствование в какой-либо форме его законной деятельности.

«Обращаем внимание, что, согласно ст. 52 Закона, журналист, учредитель, главный редактор средства массовой информации и юридическое лицо, на которое возложены функции редакции средства массовой информации, не несут ответственности за распространение сведений, если эти сведения получены от государственных органов, иных государственных организаций, их должностных лиц, а также содержатся в официальных информационных сообщениях и (или) материалах и/или являются дословным воспроизведением официальных выступлений должностных лиц государственных органов», — сказано в ответе телеканала.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Телеканал ОНТ ответил на коллективное обращение по поводу публикации сюжетов о «деле Белгазпромбанка». Всего поступило 277 однотипных обращений, отмечает...
 
Новости дня
Новости общества
 
Сегодня в Пинском районе откроют первый в области инклюзивный пляж
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

03.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
04.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика