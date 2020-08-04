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В ОНТ подали обращения по поводу сюжетов о Бабарико. Что ответил телеканал
04.08.2020 09:26 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Телеканал ОНТ
17 июля представители объединенного штаба Мария Колесникова и Вероника Цепкало
ЗАО «Второй национальный телеканал» ответил, что по закону о СМИ самостоятельно осуществляет свою деятельность и определяет темы для освещения на телеканале ОНТ. По закону же не допускается вмешательство в сферу профессиональной самостоятельности юридического лица, на которое возложены функции редакции средства массовой информации, и воспрепятствование в какой-либо форме его законной деятельности.
«Обращаем внимание, что, согласно ст. 52 Закона, журналист, учредитель, главный редактор средства массовой информации и юридическое лицо, на которое возложены функции редакции средства массовой информации, не несут ответственности за распространение сведений, если эти сведения получены от государственных органов, иных государственных организаций, их должностных лиц, а также содержатся в официальных информационных сообщениях и (или) материалах и/или являются дословным воспроизведением официальных выступлений должностных лиц государственных органов», — сказано в ответе телеканала.
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