Вызвали для беседы - и задержали. Витеблянку судят за «велопокатушки» в майках с символикой Тихановской

Источник материала: Tut.by

26-летняя жительница Витебска Ольга Бобинская и ее друзья катались по городу на велосипедах в майках с символикой штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской. 31 июля Ольгу задержали, ее обвиняют в участии в несанкционированном массовом мероприятии. Девушка провела в ИВС трое суток, а 3 августа ее дело начал рассматривать суд, сообщает «Віцебская вясна».



Ольга Бобинская (справа). Фото: vitebskspring.org

Ольга Бобинская с компанией, в которой было около 10 человек, катались на велосипедах по Витебску. Они утверждают, что делали это без всяких лозунгов, но при этом у нескольких человек были майки с символикой штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской.

31 июля девушке позвонили из РОВД и попросили прийти в отдел для беседы. Когда Ольга пришла туда, ее задержали и поместили в ИВС. Витеблянку обвиняют в участии в несанкционированном массовом мероприятии.

В изоляторе девушка провела трое суток — до суда 3 августа. Возле здания суда Бобинскую ожидали около 30 человек, которые пришли ее поддержать.

Примерно через час к группе поддержки вышла секретарь суда и сообщила, что материалы административного дела отправляют на доработку. Ольгу Бобинскую и ее адвоката отвезли в милицию. Вскоре девушку отпустили, она вернулась домой.

Когда пройдет суд, пока не известно.