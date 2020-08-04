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Сегодня по Бресту и области объявлен оранжевый уровень опасности из-за погоды

04.08.2020 09:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

4 августа по Бресту и области объявили красный уровень опасности из-за жары, сообщает МЧС.


По прогнозам синоптиков, температура воздуха в вторник достигнет до +30…32°С.

К вечеру столбик термометра опустится — будет около +21°С.

Возможно, пройдет дождь.

 
Теги: Брест
 
 
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