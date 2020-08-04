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Сегодня по Бресту и области объявлен оранжевый уровень опасности из-за погоды
04.08.2020 09:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
4 августа по Бресту и области объявили красный уровень опасности из-за жары, сообщает МЧС.
По прогнозам синоптиков, температура воздуха в вторник достигнет до +30…32°С.
К вечеру столбик термометра опустится — будет около +21°С.
Возможно, пройдет дождь.
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К вечеру столбик термометра опустится до +21°С.
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