Горел навес у сцены в парке Дружбы народов

Источник материала: Tut.by

В Минске горел навес сцены в парке Дружбы народов. Фотография появилась в телеграм-канале Nexta.live.





Горела не сама сцена, а навес, его боковая часть.

Подразделения МЧС на место не привлекались, звонков на линию 101 по этому поводу не поступало, прокомментировали TUT.BY столичные спасатели.

По нашей информации, на месте работают сотрудники правоохранительных органов.





Вчера стало известно , что 6 августа в парке Дружбы народов будут проводить городское праздничное мероприятие, посвященное Дню железнодорожный войск. В это же время на этой площадке провести свой митинг-концерт собиралась кандидат в президенты Светлана Тихановская.