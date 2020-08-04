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Горел навес у сцены в парке Дружбы народов
04.08.2020 10:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске горел навес сцены в парке Дружбы народов. Фотография
Горела не сама сцена, а навес, его боковая часть.
Подразделения МЧС на место не привлекались, звонков на линию 101 по этому поводу не поступало, прокомментировали TUT.BY столичные спасатели.
По нашей информации, на месте работают сотрудники правоохранительных органов.
Вчера стало
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Подразделения МЧС на место не привлекались, звонков на линию 101 по этому поводу не поступало, прокомментировали TUT.BY столичные спасатели.
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