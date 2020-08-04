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Сколько зарабатывают кобринчане?

04.08.2020 — Новости Общества | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

Главное статистическое управление Брестской области подсчитало среднюю заработную плату работников в организациях Кобринского района за первое полугодие.

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата на Кобринщине (без микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) в январе-июне 2020 года составила 984,3 рубля, в том числе в июне – 1057,1 рубля,  что на 13% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Максимальный рост реальной заработной платы (рассчитанной с учетом роста потребительских цен на товары и услуги) за первое полугодие 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года наблюдался в здравоохранении (17,9%). Доходы специалистов, занятых в  сельском хозяйстве, выросли на 15%, в сфере административных и вспомогательных услуг – на 13,3%, в промышленности, а также у лиц, осуществляющих операции с недвижимым имуществом, – на 10,7% и 10,4% соответственно. Существенно не изменилась заработная плата у лиц, занятых, научной и технической деятельностью. В остальных сферах она выросла на 5-9%.

(см. график)Сколько зарабатывают кобринчане?

  1. Сельское, лесное и рыбное хозяйство
  2. Промышленность
  3. Строительство
  4. Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов
  5. Транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская

деятельность

  1. Услуги по временному проживанию и питанию
  2. Операции с недвижимым имуществом
  3. Профессиональная, научная и техническая деятельность
  4. Деятельность в сфере административных и вспомогательных услуг
  5. Образование
  6. Здравоохранение и социальные услуги
  7. Творчество, спорт, развлечения, отдых
  8. Предоставление прочих видов услуг

По информации Главного статистического управления Брестской области подготовила Жанна ЕЛИЗАРОВА.

 
 
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