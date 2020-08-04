Сколько зарабатывают кобринчане?

Источник материала: Кобринский вестник

Главное статистическое управление Брестской области подсчитало среднюю заработную плату работников в организациях Кобринского района за первое полугодие.

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата на Кобринщине (без микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) в январе-июне 2020 года составила 984,3 рубля, в том числе в июне – 1057,1 рубля, что на 13% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Максимальный рост реальной заработной платы (рассчитанной с учетом роста потребительских цен на товары и услуги) за первое полугодие 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года наблюдался в здравоохранении (17,9%). Доходы специалистов, занятых в сельском хозяйстве, выросли на 15%, в сфере административных и вспомогательных услуг – на 13,3%, в промышленности, а также у лиц, осуществляющих операции с недвижимым имуществом, – на 10,7% и 10,4% соответственно. Существенно не изменилась заработная плата у лиц, занятых, научной и технической деятельностью. В остальных сферах она выросла на 5-9%.

(см. график)



Сельское, лесное и рыбное хозяйство Промышленность Строительство Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов Транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская

деятельность

Услуги по временному проживанию и питанию Операции с недвижимым имуществом Профессиональная, научная и техническая деятельность Деятельность в сфере административных и вспомогательных услуг Образование Здравоохранение и социальные услуги Творчество, спорт, развлечения, отдых Предоставление прочих видов услуг

По информации Главного статистического управления Брестской области подготовила Жанна ЕЛИЗАРОВА.