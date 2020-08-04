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«Просто посчитайте наши голоса». Более 240 выпускников факультета радиофизики БГУ обратились к комиссиям

04.08.2020 10:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Более 240 выпускников факультета радиофизики БГУ подписали открытое обращение к членам избирательных комиссий. Они просят о необходимости честного подсчета голосов.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Мы окончили факультет радиофизики БГУ, кто-то недавно, кто-то более четверти века назад. Мы любим Беларусь и уважаем людей, которые в ней живут. Мы живем в этой стране или неразрывно с ней связаны и хотим, чтобы в ней жили наши дети, уверенно глядя в будущее. Мы имеем право свободно избирать и быть избранными в государственные органы на основе всеобщего, равного, прямого или косвенного избирательного права при тайном голосовании», — написано в открытом обращении.

Выпускники говорят, что недовольны тем, что «наше законное право на честные выборы нарушается, что избирательная кампания превратилась в жестокую и неприемлемую борьбу с инакомыслием, что самые сильные альтернативные претенденты на пост президента сняты с дистанции на старте, что независимые кандидаты не прошли в участковые избирательные комиссии, что на участки ограничен доступ наблюдателей, что выходящих на мирные акции протеста или просто оказавшихся рядом с ними, хватают на улицах, бросают в автозаки и сажают».

Выпускники факультета радиофизики БГУ обращаются к членам избирательных комиссий всех уровней и просят о честном подсчете голосов.

«Помогите увидеть сколько на самом деле таких же недовольных, как мы. Просто посчитайте наши голоса. Потому что это наши голоса и это мы выбираем президента.
Просто честно посчитайте наши голоса», — написано в открытом обращении.

Сейчас обращения подписали более 240 выпускников факультета радиофизики БГУ. Подписавшиеся открыто называют свои имена и фамилии и указывают род деятельности.

Напомним, ранее открытое обращение за честные выборы подписали выпускники Лицея БГУ. Сейчас под ним более 1800 подписавшихся.

 
 
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Более 240 выпускников факультета радиофизики БГУ подписали открытое письмо к членам избирательных комиссий. Они просят о необходимости честного подсчета голосов.
 
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