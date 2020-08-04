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«Просто посчитайте наши голоса». Более 240 выпускников факультета радиофизики БГУ обратились к комиссиям
04.08.2020 10:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Более 240 выпускников факультета радиофизики БГУ подписали
«Мы окончили факультет радиофизики БГУ, кто-то недавно, кто-то более четверти века назад. Мы любим Беларусь и уважаем людей, которые в ней живут. Мы живем в этой стране или неразрывно с ней связаны и хотим, чтобы в ней жили наши дети, уверенно глядя в будущее. Мы имеем право свободно избирать и быть избранными в государственные органы на основе всеобщего, равного, прямого или косвенного избирательного права при тайном голосовании», — написано в открытом обращении.
Выпускники говорят, что недовольны тем, что «наше законное право на честные выборы нарушается, что избирательная кампания превратилась в жестокую и неприемлемую борьбу с инакомыслием, что самые сильные альтернативные претенденты на пост президента сняты с дистанции на старте, что независимые кандидаты не прошли в участковые избирательные комиссии, что на участки ограничен доступ наблюдателей, что выходящих на мирные акции протеста или просто оказавшихся рядом с ними, хватают на улицах, бросают в автозаки и сажают».
Выпускники факультета радиофизики БГУ обращаются к членам избирательных комиссий всех уровней и просят о честном подсчете голосов.
«Помогите увидеть сколько на самом деле таких же недовольных, как мы. Просто посчитайте наши голоса. Потому что это наши голоса и это мы выбираем президента.
Сейчас обращения подписали более 240 выпускников факультета радиофизики БГУ. Подписавшиеся
Напомним, ранее
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«Просто посчитайте наши голоса». Более 240 выпускников факультета радиофизики БГУ обратились к комиссиям
Более 240 выпускников факультета радиофизики БГУ подписали открытое письмо к членам избирательных комиссий. Они просят о необходимости честного подсчета голосов.
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