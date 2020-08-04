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Не оставайтесь равнодушными!

04.08.2020 — Новости Общества | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

Не оставайтесь равнодушными!

Судьбоносное для всех нас политическое событие пройдет 9 августа –— выборы Президента Республики Беларусь. От результатов выборов будет зависеть, как мы продолжим жить и развиваться, сможем ли сохранить то, что достигнуто за последние годы трудом народа, или будем заниматься сомнительными экспериментами. Нам есть чем гордиться как в масштабах всей страны, так и района. Неоспоримы определенные положительные сдвиги в развитии производственной и социальной сфер нашего района. Усилиями местной и областной исполнительной власти заметно улучшается облик районного центра и сельских населенных пунктов.

От нашей с вами гражданской позиции, от того, насколько активно и продуманно мы примем участие в голосовании, сделаем ответственный выбор за будущее наших ветеранов и молодежи, работников промышленных и сельскохозяйственных предприятий, социальной сферы, зависит не только наше будущее, но и будущее наших детей и внуков, всей нашей страны. Нельзя забывать и о том, что выборы — это дорогостоящее государственное мероприятие.

Не оставайтесь равнодушными, придите на избирательные участки и сделайте свой продуманный выбор за продолжение устойчивого развития суверенной и независимой Беларуси.

 В. И. Суравнёв, председатель районного совета ветеранов

 
 
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Судьбоносное для всех нас политическое событие пройдет 9 августа –— выборы Президента Республики Беларусь. От результатов выборов будет зависеть, как мы...
 
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