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Выставка военной техники и призы. В Минобороны рассказали, что именно будет в парке Дружбы народов
04.08.2020 11:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В парке Дружбы народов вечером 6 августа выступят почетный караул, военный оркестр. Еще там будет выставка военной техники и специальные призы от Минобороны. Ведомство подробно
Вчера стало известно, что 6 августа, с 17.00 до 21.00, в минском парке Дружбы народов будут отмечать День железнодорожных войск. Сегодня Министерство обороны в соцсетях
Вот что будет:
Также в парке будет выставка специальной техники транспортных войск.
«Приглашаем на праздник ветеранов транспортных войск, а также всех минчан и гостей столицы», — отмечает Министерство обороны.
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В парке Дружбы народов вечером 6 августа выступят почетный караул, военный оркестр. Еще там будет выставка военной техники и специальные призы от Минобороны....
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