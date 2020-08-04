Выставка военной техники и призы. В Минобороны рассказали, что именно будет в парке Дружбы народов

Источник материала: Tut.by

В парке Дружбы народов вечером 6 августа выступят почетный караул, военный оркестр. Еще там будет выставка военной техники и специальные призы от Минобороны. Ведомство подробно рассказало , какую программу ждать там, где кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская собиралась провести митинг.



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Вчера стало известно, что 6 августа, с 17.00 до 21.00, в минском парке Дружбы народов будут отмечать День железнодорожных войск. Сегодня Министерство обороны в соцсетях рассказало о программе.

Вот что будет:

концерт Академического ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Беларуси и звезд белорусской эстрады;

выступления военнослужащих роты почетного караула;

выступления специалистов кинологического центра ВС РБ со служебными собаками;

дефиле оркестра 30-й отдельной железнодорожной бригады;

конкурсы, в которых можно поучаствовать всей семьей, — победителей ждут специальные призы от Минобороны.

Также в парке будет выставка специальной техники транспортных войск.

«Приглашаем на праздник ветеранов транспортных войск, а также всех минчан и гостей столицы», — отмечает Министерство обороны.