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Выставка военной техники и призы. В Минобороны рассказали, что именно будет в парке Дружбы народов

04.08.2020 11:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В парке Дружбы народов вечером 6 августа выступят почетный караул, военный оркестр. Еще там будет выставка военной техники и специальные призы от Минобороны. Ведомство подробно рассказало, какую программу ждать там, где кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская собиралась провести митинг.


Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Вчера стало известно, что 6 августа, с 17.00 до 21.00, в минском парке Дружбы народов будут отмечать День железнодорожных войск. Сегодня Министерство обороны в соцсетях рассказало о программе.

Вот что будет:

  • концерт Академического ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Беларуси и звезд белорусской эстрады;
  • выступления военнослужащих роты почетного караула;
  • выступления специалистов кинологического центра ВС РБ со служебными собаками;
  • дефиле оркестра 30-й отдельной железнодорожной бригады;
  • конкурсы, в которых можно поучаствовать всей семьей, — победителей ждут специальные призы от Минобороны.

Также в парке будет выставка специальной техники транспортных войск.

«Приглашаем на праздник ветеранов транспортных войск, а также всех минчан и гостей столицы», — отмечает Министерство обороны.

 
 
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В парке Дружбы народов вечером 6 августа выступят почетный караул, военный оркестр. Еще там будет выставка военной техники и специальные призы от Минобороны....
 
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