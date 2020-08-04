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Губернатор Могилевской области Леонид Заяц о предстоящем Послании Президента
04.08.2020 12:05 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTМенее часа остается до выступления Президента. В полдень Александр Лукашенко обратится с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию. В этом году традиционное мероприятие пройдет не в Овальном зале Дома правительства, а во Дворце Республики.
Там работает выездная студия Агентства теленовостей. И на связи с нами вновь Светлана Лукьянюк.
Президент сегодня обратится с Посланием к народу и парламентуТе, кто будут слушать Послание Президента в зале, а это парламентарии, органы местной власти, дипломаты, общественные деятели и представители всех регионов Беларуси, уже собираются. Ведь Послание - это всегда маcштабно и подробно по каждой отрасли, по каждой сфере развития. Такой план действий для всех. Ведь оно не только для Парламента, а для всего народа.
Вообще, по темам Послания можно проследить, как развивалась страна, с какими проблемами сталкивались белорусы и какие задачи ставились перед Беларусью в разные годы. И, конечно, каждое становилось знаковым для определенной сферы. Например, в 2001 году Президент говорил об инновациях и инвестициях, а в 2005-м стартовала программа возрождения села и, понятно, ей было посвящено много внимания и производству, и социальной сфере, тем же агрогородкам.
Эта тема, конечно, не теряет своей актуальности и сегодня, ведь АПК - это и наша продовольственная безопасность, и наш экспорт. А значит, - пополнение государственной казны. Рядом со мной губернатор Могилевщины Леонид Заяц.
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Менее часа остается до выступления Президента. В полдень Александр Лукашенко обратится с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию. В...
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