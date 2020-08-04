«Спасти страну, вступиться за президента». Как губернатор и депутат агитировали за Лукашенко

Источник материала: Tut.by

Читатели TUT.BY прислали в редакцию аудиозаписи выступлений председателя Могилевского облисполкома Леонида Зайца и депутата палаты представителей Национального собрания, ученого Игоря Марзалюка. По словам читателей, чиновники агитировали голосовать на предстоящих президентских выборах за Александра Лукашенко в Кировске во время встречи с активом района 30 июля.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Судя по материалам на сайте Могилевского облисполкома, глава Могилевской области Леонид Заяц и депутат палаты представителей Национального собрания, ученый Игорь Марзалюк на прошлой неделе побывали не только в Кировске.

Сначала они «провели встречу с активом района и представителями трудовых коллективов» в Краснопольском районном Центре культуры . Целью визита, сообщается на сайте облисполкома, было «услышать проблемы, пожелания жителей района, поговорить о результатах и перспективах развития государства, его судьбе». Затем были в Мстиславле — тоже встречались с местными жителями. 29 июля Заяц и Марзалюк встретились с жителями микрорайона «Солнечный» в Могилеве.

Тут можно отследить , что за неделю-полторы до этого Заяц объехал Хотимский, Костюковичский, Белыничский, Бобруйский, Горецкий, Осиповичский районы. Официальная цель визитов — «услышать проблемы жителей и оперативно их решить». Риторика встреч похожа на выступление в Кировске 30 июля. Приводим слова из аудиозаписей — не в полном объеме — дословно.

«Взяться за руки, спасти страну, вступиться за Лукашенко». Что говорил Леонид Заяц



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«…Александра Григорьевича Лукашенко, наверное, как Всевышний послал белорусскому народу — вот это спасение. И человек взвалил всю эту ношу, все эти беды, проблемы государства, людей на себя… Знаете, 26 лет — миг для истории, а для человека — отрезок времени, жизни, четверть века. Четверть века! Сын белорусского народа, он положил служению своим людям, своей отчизне. Ничего не продал! Ни одно предприятие… Оно досталось в наследство детям и нам с вами. Все заводы, все фабрики, леса, недры — все принадлежит белорусскому народу.

Как правило, революции происходят там, где людей что-то не устраивает. Вот на Украине, предположим, принадлежит все всем отдельно. К счастью, у нас принадлежит нам. Все, что имеем на белорусской земле, принадлежит государству, принадлежит нам.

В этой связи очень важно осознать, на пороге чего мы находимся. В эту трудную минуту надо вступиться за свою страну. Я тоже гражданин своей республики, тоже отец и тоже уже по статусу дед, как и некоторые из вас, слава богу. Я тоже хочу, чтобы мои дети, внуки и правнуки в будущем жили спокойно и мирно в управляемой стране. Мне небезразлична судьба их и судьба всего белорусского народа.

Знаете, кто хочет это расшатать? Расшатать хотят именно те люди, которые родились вместе с нашей страной 25−30 лет назад. Ну и посмотрите, кто в Могилеве возле Ледового дворца? Или в Бобруйске на стадионе. Или в Минске. Это же дети наши, которые прокатались как в масле. Они не испытывали таких трудностей — по крайней мере, таких, как мы с вами. Они пришли на все готовое. Боюсь, чтобы они не были куплены — это самое страшное, — чтобы не продавали свою родину, свою страну.

Мы же понимаем этот факт, понимаем ответственность, что, если не дай Бог, над нашей страной будет знамя чужого государства, мы будем не нужны своей родине — мы и наши дети. Поэтому я как председатель облисполкома, как гражданин этой страны — и горжусь этим, — как человек этой земли, я тоже буду вступаться за свою страну, за свою родину.

Я искренне хочу призвать вас, дорогие друзья, взяться нам 9 числа за руки. Надо отстоять свое будущее, отстоять настоящее, своих детей и внуков и спасти свою страну, вступиться за президента, за Александра Григорьевича Лукашенко. Дабы в будущем чувствовать себя спокойно на нашей родине — в Республике Беларусь».

«У нас 7400 доларавых міліянераў у краіне». Что говорил Игорь Марзалюк



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«…Вы павінны зразумець, што ёсць два выбара на сёння: альбо наша дзяржава і наш наш нацыянальны лідар, альбо Северо-Западный край — іншая сталіца, іншы сцяг, іншая сацыяльна-палітычная сістэма. Проста гэта трэба разумець.

Кожны з нас мае сваё ўяўленне, мае свае палітычныя прыхільнасці. Хтосьці больш арыентаваны на больш правыя погляды, хтосьці - на больш левыя. Кожны мае права, кожны. Але вот прадаваць радзіму ніхто не мае права.

Атрымліваць фінансаванне за кошт замежных крыніц па заканадаўству любой краіны цывілізаванай — вы жэ любіце прыклады цывілізаванага свету, — па заканадаўству Злучаных Штатаў гэта самы страшны грэх. І колькі Трампу прыходзілася адмывацца ад надуманых у тым ліку абвінавачванняў у тым, што там быў расійскі ўплыў.

Я ўже не кажу тое, што сама гнуснае і самае страшнае, што можа быць, — гэта памнажэнне ненавісці ў сваім народзе. Самае страшнае, што можа быць, — распальванне кастра грамадзянскай вайны. І самае страшнае, што можа быць, — гэта кроў на вуліцах рукамі засланых прафесійных забойцаў і правакатараў, якіх вы ўчора ( 29 июля , Марзалюк выступал 30 июля. — TUT.BY) пабачылі ва ўсёй прыгажосці. Трынаццаць з іх — у спісе Iнтэрпола за сваі подвігі ў розных кропках зямного шара. Падрыўнікі, снайперы, айцішнікі… Уся гэта ісцерыя ў інтэрнэце срэжысаваная — гэта ўсё інфармацыйная вайна.

Воўк сабакі не баіцца — звягі не любіць. Ну, а абяцанкі-цацанкі - дурням радасць. Усім тым, хто хоча нас „ашчаслівіць“, я б настойліва рэкамендаваў „ашчаслівіць“ сваі рэгіёны і свой шматпакутны і абрабаваны да ніткі народ. А ў чужой царкве свечак не папраўляюць.

Нам ёсць што страчваць. Мы за гэты 26 год прайшлі вельмі цяжкі, адказны і важны шлях. Нам ёсць чым ганарыцца. Мы іншыя, чым былі ў дзевяноста чацвёртым. У нас ёсць сярэдні клас, па падліках швейцарскага банка — аднаго з самых уплывовых, зараз выскачыла [з галавы] назва яго — у нас 7400 доларавых міліянераў у краіне. Гэта наконт таго, што мы — савецкі запаведнік. Але пры гэтым расслаенне паміж самымі беднымі і самымі вялікім ў нас у працэнтных суадносінах — прыкладна такое, як у Германіі, Аўстрыі і Швейцарыі. Гэта не значыць, што нашы людзі жывуць як немцы ці аўстрыйцы, але я кажу пра працэнтныя суадносіны.

Марзалюк говорил и о высоком уровне доступности медицинских услуг, которые считаются в стране привычной „халявой“. И рассказал о Франтишке Вечёрко, журналисте „Радыё Свабода“, который поехал в США, сыграл там в футбол и получил перелом ноги. И, мол, за 3 недели в больнице с гипсом и на вытяжке ему выставили счет 96 тыс. долларов.

— Но за яго заплаціла „Радыё Свабода“ — ён быў застрахаваны як журналіст. 96 тысяч! З Аўстраліі прыляцець у Беларусь, аплаціць білет у два бакі, аплаціць нармальную гасцініцу і ў самай казырнай мінскай лякарне зубы паставіць — і то ў плюсе застанешся. Мы не лічым гэтых рэчаў. Калі вы лічыце нулі ў сваіх квітках, падлічыце, колькі каштуе ўся сацыялка і астатнія рэчы. Гэта не значыць, што мы жывем лепш за ўсіх, але прынамсі не горш. І нам ёсць, чым ганарыцца. І гэта ўсё зрабілі мы з вамі».