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Депутат Палаты представителей Светлана Горваль в выездной студии Агентства теленовостей

04.08.2020 12:05 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Во Дворце Республики работает выездная студия АТН

Гостей в зале собралось много. За готовностью одного из главных политических событий года следит также Вероника Бута. 

В Послании Президента прозвучат главные ориентиры развития страны

В кулуарах уже вовсю, как мы можете видеть, кипит жизнь. Всего приглашены более 2 500 человек со всей Беларуси, это и депутаты, сенаторы, высшие должностные лица, министры и губернаторы, дипломаты. Неудивительно, что выступление в этом году пройдет здесь, во Дворце Республики, а не в Овальном зале Дома правительства, как в прошлые годы, ведь вместить всех желающих там просто невозможно.

Активно обсуждают гости повестку сегодняшнего дня - делают предположения, о чем будет говорить Глава государства. Из того, что было услышано в кулуарах, это, конечно, в первую очередь, экономика и социалка, изменения в конституцию, вопросы безопасности, обязательно международная повестка, в том числе отношения с нашими соседями. 

Послание - традиция ежегодная и, по сути, это путеводитель или руководство к действию как минимум на год вперед. Прежде всего для парламентариев, чья задача - представлять интересы своих избирателей, то есть нас - белорусов.

Что волнует сегодня общество? Спросим у депутата Палаты представителей Светланы Горваль (видео).

Во Дворце Республики собралось около 2,5 тыс. человек


Напомню, депутат Светлана Горваль - одна из 2 500 гостей, приглашенных из первых уст услышать Послание Президента. Масштаб мероприятия, честно скажу, необычный. Никогда ранее в таком расширенном составе не собирались. Но с другой стороны, такой формат отвечает запросам времени. Вопросы, которые Президент затрагивает во время своего выступления, волнуют каждого из нас, и решать их предстоит всем вместе,  начиная от членов правительства и депутатов на местах, заканчивая каждым из нас.

 
 
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Во Дворце Республики работает выездная студия АТН Гостей в зале собралось много. За готовностью одного из главных политических событий года следит также...
 
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