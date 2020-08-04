ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Валерий Воронецкий - гость выездной студии Агентства теленовостей

04.08.2020 12:05 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В нашей выездной студии Агентства теленовостей, которая развернулась прямо в холле Дворца Республики, появился новый гость. И я вновь передаю слово нашему корреспонденту Светлане Лукьянюк.
 

Послание Президента - ориентир для всех ветвей власти


Из посланий Президента мы узнавали и о каких-то важных грядущих событиях, масштабных стройках и проектах. В таком объемном документе - ориентиры для всех ветвей власти. Главное, на чем будет базироваться развитие - и экономическое, и социальное, как будем выстраивать взаимоотношение в современном мире для сохранения мира и обеспечения безопасности нашей страны. Эти темы не утрачивают актуальности и сегодня. Скоро услышим о целях и путях их достижения. Но ведь каждый приходит в зал со своими вопросами. Рядом со мной - депутат Палаты представителей Валерий Иосифович Воронецкий. 

Президент сегодня обратится с Посланием к народу и парламенту


Валерий Воронецкий - гость выездной студии Агентства теленовостей


Спасибо. Это был депутат Палаты представителей Валерий Воронецкий. Чуть более получаса остается до главного события общественно-политической жизни страны - Послания Президента. О главной теме нынешнего обращения узнаем уже скоро. Кстати, Послание - один из самых цитируемых монологов. Журналисты считают и продолжительность, и даже количество слов. По традиции прямая трансляция в теле- и радиоэфире, а также на нашем сайте в интернете www.tvr.by. А мы будем слушать выступление Президента в пресс-центре, организованном здесь, во Дворце Республики. А после уже обсудим главные тезисы с экспертами. 

Наша выездная студия продолжает работу во Дворце Республики. Мы вновь свяжемся с ней сразу после трансляции.

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В нашей выездной студии Агентства теленовостей, которая развернулась прямо в холле Дворца Республики, появился новый гость. И я вновь передаю слово нашему...
 
Новости дня
Новости общества
 
Депутат Палаты представителей Светлана Горваль в выездной студии Агентства теленовостей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

03.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
04.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика