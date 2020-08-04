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Валерий Воронецкий - гость выездной студии Агентства теленовостей
04.08.2020 12:05 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ нашей выездной студии Агентства теленовостей, которая развернулась прямо в холле Дворца Республики, появился новый гость. И я вновь передаю слово нашему корреспонденту Светлане Лукьянюк.
Послание Президента - ориентир для всех ветвей власти
Из посланий Президента мы узнавали и о каких-то важных грядущих событиях, масштабных стройках и проектах. В таком объемном документе - ориентиры для всех ветвей власти. Главное, на чем будет базироваться развитие - и экономическое, и социальное, как будем выстраивать взаимоотношение в современном мире для сохранения мира и обеспечения безопасности нашей страны. Эти темы не утрачивают актуальности и сегодня. Скоро услышим о целях и путях их достижения. Но ведь каждый приходит в зал со своими вопросами. Рядом со мной - депутат Палаты представителей Валерий Иосифович Воронецкий.
Президент сегодня обратится с Посланием к народу и парламенту
Спасибо. Это был депутат Палаты представителей Валерий Воронецкий. Чуть более получаса остается до главного события общественно-политической жизни страны - Послания Президента. О главной теме нынешнего обращения узнаем уже скоро. Кстати, Послание - один из самых цитируемых монологов. Журналисты считают и продолжительность, и даже количество слов. По традиции прямая трансляция в теле- и радиоэфире, а также на нашем сайте в интернете
Наша выездная студия продолжает работу во Дворце Республики. Мы вновь свяжемся с ней сразу после трансляции.
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В нашей выездной студии Агентства теленовостей, которая развернулась прямо в холле Дворца Республики, появился новый гость. И я вновь передаю слово нашему...
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