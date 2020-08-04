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«Несанкционированное мероприятие». Невесту политзаключенного, которая голодает у СИЗО, милиция просит уйти

04.08.2020 11:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

К невесте Дмитрия Фурманова, которого задержали два месяца назад в Гродно во время пикета по сбору подписей, голодающей у СИЗО № 1 на Володарского, пришли милиционеры. Вместе с девушкой сейчас там находится и группа поддержки. Молодые люди решают, что делать: ведь сотрудники милиции говорят собравшимся, что голодовка и поддержка — это несанкционированное массовое мероприятие.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Утром 4 августа к СИЗО № 1 на Володарского, где уже больше недели находится Ольга Карякина, пришли сотрудники милиции.

 — Нам сказали, что мы уже здесь долго находимся и все это выглядит как пикет. Пока мы собираем вещи и решаем, что делать. Не очень хочется подставлять ребят, которые пришли поддержать меня, — говорит Ольга.

Она рассказывает, что сейчас чувствует себя не очень хорошо. Есть слабость, ведь девушка голодает с 26 июля.

Вместе с ней, напомним, голодовку начинала и мама Дмитрия Фурманова — Ольга, но по состоянию здоровья была вынуждена ее прекратить. Отцу-инвалиду этого делать нельзя по медицинским причинам.

Сейчас Ольга Карякина предполагает, что может и прекратить голодовку для того, чтобы никого не задержали. Но пока точно еще ничего не решила.

Мама и отец Фурманова в минувший четверг уехали в Гродно, в столице девушка осталась одна.

Ранее отец Фурманова рассказывал TUT.BY, что о своей акции они уведомили председателя Гродненского облисполкома, главу Администрации президента, главу Совета Республики, министра внутренних дел, председателя Следственного комитета, генпрокурора, главу Верховного суда, а также представителей ЕС и ООН в Беларуси. Голодать женщины планировали бессрочно.

27 июля поддержать семью члена своей инициативной группы приходила кандидат на пост президента Светлана Тихановская. Также к женщинам постоянно приходят неравнодушные люди, они приносят воду, горячий чай и поддерживают родных Дмитрия Фурманова.

Напомним, координатор инициативной группы Светланы Тихановской по Гродненской области Дмитрий Фурманов был задержан вместе с Сергеем Тихановским в Гродно 29 мая.

Ему предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 342 (Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти) УК. Белорусские правозащитники признали Дмитрия Фурманова, как и других задержанных по делу Тихановского, политзаключенным.

Amnesty International назвала Фурманова узником совести.

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Теги: Гродно
 
 
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К невесте Дмитрия Фурманова, которого задержали два месяца назад в Гродно во время пикета по сбору подписей за выдвижение кандидатов, голодающей у СИЗО № 1 на...
 
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