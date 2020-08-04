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«Воспитали новое свободное поколение, которое нас теперь и упрекает». Лукашенко - об обращении выпускников Лицея БГУ

04.08.2020 14:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Во время послания к белорусскому народу и Национальному собранию Александр Лукашенко вспомнил историю о выпускниках Лицея БГУ. Ранее более 1800 выпусников Лицея БГУ подписали открытое обращение за честные выборы.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Традиционно даем молодому поколению больше, чем получаем от них взамен. Это инвестиции в будущее. Мы сохранили доступное базовое высшее образование для всех. Может, для жителей столицы это не является чем-то выдающимся, но для ребят из глубинки, из семей простых рабочих, крестьян, учителей, врачей, специалистов села — это большая возможность для первого шага в жизни.

Лукашенко отметил, что уже выросло поколение белорусов, родившихся в независимой стране, «интересное, очень разнообразное поколение».

— И несмотря на то, что в среде молодежи сейчас как в никакой другой распространены иные мнения, мы гордимся этим поколением. Гордимся еще и потому, что оно наше, мы его взрастили и воспитали, гордимся тем, что фактически за 25−30 лет опыта независимости воспитали свободомыслящих, небезразличных людей. Ну, где-то за это и получили. Именно на чувствах справедливости и небезразличия наших молодых людей сейчас строится противниками недобросовестная технология вовлечения молодежи в политический процесс. При этом акценты смещаются из плоскости рационального осмысления и понимания конечной цели в плоскость эмоционального восприятия единичных событий: картинок в соцсетях, видеороликов в пабликах, типа «Не будь рабом», «Мы народ, а не народец», «Не дай украсть свой голос». Легко запоминается, легко произносится, услышал и сразу понес в массы, не надо осмысливать. А осмысливать нужно, чтобы потом по прошествии времени не было больно за принятое под влиянием эмоций решения. Никто не собирается красть ничьи голоса. Как бы нас не упрекали в цензуре.

В своем обращении Александр Лукашенко вспомнил историю и с выпускниками Лицея БГУ. Ранее более 1800 выпусников Лицея БГУ подписали открытое обращение за честные выборы.

— Мы сами создали страну, где голос молодежи слышен, как никогда, в том числе голос группу тех же выпускников Лицея БГУ, которому в свое время были даны уникальные преференции со стороны государства, мною были даны, вот этими руками созданы. Построено новое, оборудованное по высшему классу, здание в центре города, собраны ведущие специалисты и преподаватели, отлажена система поступления, где решают не связи и возможность привилегированной подготовки, а знания и старания абитуриентов. В таких учреждениях мы и воспитали новое свободное поколение, которое нас теперь и упрекает. Это сродни отношениям детей и родителей, когда в какой-то момент ребенок говорит, что устал от опеки и что вообще не сильно то просил о нем заботиться. К счастью, почти всегда, всегда приходит момент, когда ребенок возвращается и говорит родителям «спасибо». Но для этого важно, чтобы уходя во взрослую жизнь, он не сжигал родительский дом, чтобы потом было куда вернуться и не рыдать на пепелище, — образно закончил свою мысль Лукашенко.

Напомним, ранее более 1800 выпусников Лицея БГУ подписали открытое обращение за честные выборы.

 
 
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Во время послания к белорусскому народу и Национальному собранию Александр Лукашенко вспомнил историю о выпускниках Лицея БГУ. Ранее более 1800 выпускников Лицея...
 
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