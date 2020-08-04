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Гость выездной студии - политолог Алексей Авдонин

04.08.2020 14:22 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Во Дворце Республики продолжает работу выездная студия Агентства теленовостей. Своими мнениями и ключевыми моментами Послания Президента со Светланой Лукьянюк поделились участники встречи. 

Алексей Авдонин, политолог (видео).

 
Теги: Новости
 
 
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Во Дворце Республики продолжает работу выездная студия Агентства теленовостей. Своими мнениями и ключевыми моментами Послания Президента со Светланой Лукьянюк...
 
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