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«Нарушение архитектурного решения фасада». У минчан милиция изъяла бело-красно-белые занавески

04.08.2020 14:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минчанин Александр Белько пару недель назад повесил занавески на балкон в цвет бело-красно-белого флага. Случайным совпадением он это не называет, но и назначение у предмета конкретное — занавески для окна из сшитого отрезка бело-красной ткани сверху и отрезка белой ткани снизу. Вчера без составления протокола, акта об изъятии, понятых милиционер сам снял занавески с балкона. Рассказываем, как это происходило.


Фото: instagram.com/yulya_yakimovich

— Дома была жена. Сначала пришли два сотрудника в штатском, стучали, грохотали в дверь, пытались войти. Я вызвал милицию, сказал, что в квартиру пытаются попасть неизвестные. Приехали милиционеры в форме, сказали: «Это наши». Мол, они проводят какие-то мероприятия, — рассказывает Александр.

По словам хозяина квартиры, после этого председателю товарищества позвонил милиционер из Центрального РУВД. Александр созвонился с милиционером.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Julia (@yulya_yakimovich) 3 Авг 2020 в 6:31 PDT

— Он сказал, что я повесил на балконе флаг, флаг запрещен. Я ответил: «Это не флаг, а обычные занавески». Мы с ним долго спорили, он пытался доказать, что я нарушаю закон и пытался вменить, будто я нарушил статью 21.13 «Нарушение архитектурного решения фасада здания или сооружения». Мы договорились, что вечером придет участковый и убедится, что это все-таки занавески.

Александр говорит, несмотря на это, из Центрального РУВД к нему в квартиру все равно направили людей в тот момент, когда там была только его жена. Заместитель начальника по охране правопорядка снял в квартире занавески.

— Жена испугалась и открыла им дверь. Она мне позвонила, передала трубку сотруднику, он опять говорил, что мы нарушаем статью 21.13. Я попросил его составить протокол, если он считает, что мы нарушаем. Он пообещал, что составит протокол и произведет изъятие. При этом никакого согласия на изъятие я не давал, мою жену он обманул. Разрешения на осмотр квартиры он не получал, прошел на балкон, сорвал занавески. Разрешения на изъятие он также не получал, никаких понятых при этом не было, протокол не составлялся, акта об изъятии, описи тоже не было. Можно сказать, что это была кража, — считает Александр.


Фото: Александр Белько

Собеседник рассказывает, что после инцидента он отправил электронную жалобу в прокуратуру Минска.

— Я аргументировал тем, что изъятие было незаконным — в Процессуальном кодексе есть статья 8.9 «Изъятие вещей и документов». Данные занавески не попадают под изъятие — это не орудие, не средство, не вещественное доказательство. Они в принципе не имели права их изымать. Кроме того, были нарушены процессуальные нормы другой статьи — должны быть понятые, составлен протокол, произведена опись.

Мы уточнили у Александра, могли ли быть жалобы от соседей на занавески. Хозяин квартиры говорит, что соседи на них реагировали нормально.

TUT.BY обратился за комментарием в ГУВД Мингорисполкома. Когда будет ответ, мы его опубликуем.

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Теги: Минск
 
 
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Вчера без составления протокола, акта об изъятии, понятых милиционер сам снял занавески с балкона. Рассказываем, как это происходило.
 
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