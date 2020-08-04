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«Нарушение архитектурного решения фасада». У минчан милиция изъяла бело-красно-белые занавески
04.08.2020 14:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Минчанин Александр Белько пару недель назад повесил занавески на балкон в цвет бело-красно-белого флага. Случайным совпадением он это не называет, но и назначение у предмета конкретное — занавески для окна из сшитого отрезка бело-красной ткани сверху и отрезка белой ткани снизу. Вчера без составления протокола, акта об изъятии, понятых милиционер сам снял занавески с балкона. Рассказываем, как это происходило.
— Дома была жена. Сначала пришли два сотрудника в штатском, стучали, грохотали в дверь, пытались войти. Я вызвал милицию, сказал, что в квартиру пытаются попасть неизвестные. Приехали милиционеры в форме, сказали: «Это наши». Мол, они проводят какие-то мероприятия, — рассказывает Александр.
По словам хозяина квартиры, после этого председателю товарищества позвонил милиционер из Центрального РУВД. Александр созвонился с милиционером.
— Он сказал, что я повесил на балконе флаг, флаг запрещен. Я ответил: «Это не флаг, а обычные занавески». Мы с ним долго спорили, он пытался доказать, что я нарушаю закон и пытался вменить, будто я нарушил
Александр говорит, несмотря на это, из Центрального РУВД к нему в квартиру все равно направили людей в тот момент, когда там была только его жена. Заместитель начальника по охране правопорядка снял в квартире занавески.
— Жена испугалась и открыла им дверь. Она мне позвонила, передала трубку сотруднику, он опять говорил, что мы нарушаем статью 21.13. Я попросил его составить протокол, если он считает, что мы нарушаем. Он пообещал, что составит протокол и произведет изъятие. При этом никакого согласия на изъятие я не давал, мою жену он обманул. Разрешения на осмотр квартиры он не получал, прошел на балкон, сорвал занавески. Разрешения на изъятие он также не получал, никаких понятых при этом не было, протокол не составлялся, акта об изъятии, описи тоже не было. Можно сказать, что это была кража, — считает Александр.
Собеседник рассказывает, что после инцидента он отправил электронную жалобу в прокуратуру Минска.
— Я аргументировал тем, что изъятие было незаконным — в Процессуальном кодексе есть
Мы уточнили у Александра, могли ли быть жалобы от соседей на занавески. Хозяин квартиры говорит, что соседи на них реагировали нормально.
TUT.BY обратился за комментарием в ГУВД Мингорисполкома. Когда будет ответ, мы его опубликуем.
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Вчера без составления протокола, акта об изъятии, понятых милиционер сам снял занавески с балкона. Рассказываем, как это происходило.
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