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Пандемия принесла миру не только проблемы со здоровьем





А. Лукашенко: Беларусь не дружит с кем-то против кого-то





Ресурсы будут направлены в реальный сектор экономики

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Векторы развития белорусского государства: что сделано и как двигаться дальше? Послание Президента народу и Национальному собранию Несколько минут назад во Дворце Республики завершилось Послание Президента народу и Национальному собранию. Без купюр и монтажа: Белтелерадиокомпания вела...

Несколько минут назад во Дворце Республики завершилось Послание Президента народу и Национальному собранию. Без купюр и монтажа: Белтелерадиокомпания вела прямую трансляцию. Откровенно и эмоционально о том, что происходит в стране, перед аудиторией, которая вышла далеко за пределы Беларуси. И только в зале - более двух с половиной тысяч гостей.Основной темой стало укрепление независимости и суверенитета нашей страны. Глава государства начал с проблем, которые принесла миру вирусная пандемия. И речь не только о здоровье граждан. Мир погрузился в хаос торговых войн, политического и информационного противостояния. Очаги нестабильности появились в разных уголках планеты, в том числе и на постсоветском пространстве. Беларусь - за предсказуемую внешнюю политику, а ставку на многовекторность сделала еще в первые годы белорусского суверенитета.Президент акцентировал внимание также на непростой истории страны, особенно в период становления суверенитета. Беларусь добилась многого в разных сферах экономики и социальной политики. Новая пандемия - а их мир видел немало и раньше - проверила на прочность не только мир, но и белорусское общество. Медицина, наука и государство справились. Беларусь выбрала свой путь и не сортировала больных по возрасту. Минздрав работал, как оперативный штаб. Мобилизовались сотни предприятий на выпуск необходимых средств защиты и антисептиков. В результате Беларусь задействовала всего половину коечного фонда больниц. Удалось спасти стариков в домах престарелых - Президент за это выразил особую признательность парламентариям, это была их зона ответственности. Государство мгновенно реагировало на критику и исправляло недочеты. Спрос с кадров фактически по стандарту военного времени. И пришло время сделать выводы.Президент поручил правительству и Нацбанку направить все ресурсы в реальный сектор экономики. У Беларуси есть шансы прибавить: эпидемия оголила рынки, и появилась перспектива по многим товарам занять новые ниши. Также в ближайшие пять лет будет реализована стратегия, которая позволит сократить зависимость от внешних факторов. Белорусский путь реформ - это ставка на инновации в производстве. Александр Лукашенко напомнил также о крупнейших проектах, которые вывели Беларусь на новый уровень развития. Мир вошел в период гибридных войн, и Беларусь будет укреплять национальную безопасность и в этой сфере. Отдельно прозвучала и тема выборов – «желтизны» в телеграм-каналах и заявлений отдельных кандидатов. Подробности - в наших выпусках в течение дня. Вечером, как это было, покажем в телеверсии в 21:00.