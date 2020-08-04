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Алена Ланская отдала голос досрочно

04.08.2020 16:16 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня в Беларуси стартовало досрочное голосование  на президентских выборах. В 10 утра открылись почти 6 тысяч участков по всей стране и за ее пределами - в белорусских посольствах и генеральных консульствах в 36 странах. Отдать голос досрочно можно до 8 августа включительно тем белорусам, которые в день выборов не смогут находиться по месту жительства.

Традиционно в эти дни на участки приходят медийные лица. Так, свой выбор сегодня сделала Алена Ланская. В основной день голосования, 9 августа, у нее запланировано четыре выступления. Алена Ланская проголосовала на одном из избирательных участков в столичной средней школе № 16. 

Заслуженная артистка не первый и не единственный избиратель на участке. Многие прописанные во Фрунзенском районе жители воспользовались возможностью сделать выбор уже сегодня. К слову, этот школьный избирательный участок  с безбарьерной средой и соответствует всем санитарным нормам. Задействован максимально просторный холл, а приятные дополнения - буфет и концертная площадка - заработают здесь в воскресенье.

 
 
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Сегодня в Беларуси стартовало досрочное голосование  на президентских выборах. В 10 утра открылись почти 6 тысяч участков по всей стране и за ее пределами - в...
 
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