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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Столица до конца года обновит парк пассажирского транспорта Плюс три сотни новейших автобусов и 75 бесконтактных троллейбусов. Столица до конца года обновит парк пассажирского транспорта. Такой крупный заказ Минсктранса на...

Плюс три сотни новейших автобусов и 75 бесконтактных троллейбусов. Столица до конца года обновит парк пассажирского транспорта. Такой крупный заказ Минсктранса на современную технику выполнит МАЗ. Актуальный тренд Минского автозавода - машины с высокими экологическими стандартами. Так, во всех новых автобусах - двигатели Евро-5. Одновременно совершенствуется система оплаты проезда с помощью смартфона. Расплатиться по QR-коду можно и на некоторых маршрутках.Столичный метрополитен идет еще дальше: в подземке планируют внедрить оплату проезда с помощью биометрического терминала. Систему успешно протестировали. Ноу-хау заработает на новой, третьей линии метро.