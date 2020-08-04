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Столица до конца года обновит парк пассажирского транспорта

04.08.2020 16:16 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Плюс три сотни новейших автобусов и 75 бесконтактных троллейбусов. Столица до конца года обновит парк пассажирского транспорта. Такой крупный заказ Минсктранса на современную технику выполнит МАЗ. Актуальный тренд Минского автозавода - машины с высокими экологическими стандартами. Так, во всех новых автобусах - двигатели Евро-5. Одновременно совершенствуется система оплаты проезда  с помощью смартфона. Расплатиться по QR-коду можно и на некоторых маршрутках.

Елена Громыко, официальный представитель УП "Минсктранс": "Сегодня есть две системы оплаты смартфоном. Они разработаны с уникальными возможностями для столицы. К 1 сентября оплатить проезд смартфоном станет возможным на всем городском пассажирском транспорте. Сейчас у нас дорабатывается система удаленного пополнения проездных документов, и скоро пополнить бесконтактную смарт-карту можно будет через ЕРИП".

Столичный метрополитен идет еще дальше: в подземке планируют внедрить оплату проезда с помощью биометрического терминала. Систему успешно протестировали. Ноу-хау заработает на новой, третьей линии метро.

 
 
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Плюс три сотни новейших автобусов и 75 бесконтактных троллейбусов. Столица до конца года обновит парк пассажирского транспорта. Такой крупный заказ Минсктранса на...
 
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