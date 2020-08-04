Источник материала: Полесская правда

С 4 по 8 августа в нашей стране проходит досрочное голосование по выборам Президента Республики Беларусь. Избирательные участки Пинщины готовы принимать граждан, пожелавших проголосовать досрочно.

В состоянии полной готовности и избирательные участки, расположенные на территории Молотковичского сельсовета. Здесь их пять: Молотковичский № 28, Житновичский № 29, Домашицкий № 30, Садовый № 31 и Молотковичский больничный № 56. Всего 3 965 избирателей плюс примерно 90 по больничному участку.

На избирательном участке № 28 голосуют жители агрогородка Молотковичи и деревни Залесье. Общая численность избирателей составляет 1 602 человека, из них 20 – впервые голосующие.

– На участке всё готово к проведению выборов, – рассказал председатель Молотковичского сельисполкома Александр Курильчик. – С учетом сложившейся эпидемиологической обстановки участок обеспечен необходимыми средствами индивидуальной защиты – дезсредствами, медицинскими масками, перчатками, равно как и все остальные участки на территории сельсовета. Обеспечена и охрана участка. На момент начала досрочного голосования никаких замечаний не было. Главное, считаю, что люди настроены идти на выборы.

Проголосовать досрочно решила Алина Викторовна Новак. Она трудится в Молотковичском сельисполкоме паспортистом и входит в состав избирательной комиссии по Молотковичскому участку № 28. Чтобы не отрываться в основной день голосования от исполнения своих обязанностей, она и приняла решение о досрочном голосовании.

– Считаю, что проголосовать обязан каждый житель нашей страны, обладающий избирательным правом, – отмечает Алина Викторовна. – А досрочное голосование – прекрасная возможность отдать свой голос за выбранного кандидата, если в основной день голосования по каким-либо причинам это сделать не получается.

Инна УРБАНОВИЧ

Фото автора











