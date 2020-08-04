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Участники встречи о Послании: откровенность и честность
04.08.2020 17:26 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОткровенность и искренность белорусского лидера отметили в своих комментариях после встречи и ее участники. Полтора часа Послания пролетели за несколько минут, настолько актуальные темы жизни страны затронул Александр Лукашенко.
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Откровенность и искренность белорусского лидера отметили в своих комментариях после встречи и ее участники. Полтора часа Послания пролетели за несколько минут,...
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