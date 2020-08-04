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Очень важно высказать свою гражданскую позицию

04.08.2020 — Новости Общества | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Для несвижанки Полины Костюкевич нынешние выборы — первые в жизни. Да и сама избирательница оказалась в числе первых участников досрочного голосования за кандидатов в Президенты Республики Беларусь. Девушка работает лаборантом в Несвижском государственном колледже имени Якуба Коласа. Полина — будущий юрист — учиться на заочном факультете Белорусского государственного университета.
— Для меня очень важно высказать свою гражданскую позицию, — отмечает Полина. —  Я всегда верю в лучшее, надеюсь, что наша Беларусь будет и в дальнейшем идти по пути развития и созидания.

Очень важно высказать свою гражданскую позицию

На Ленинском участке для голосования № 2, расположенном в СШ № 4 г. Несвиж. На фото – Полина Костюкевич

Наталья ЕРМОШЕНКО.


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Для несвижанки Полины Костюкевич нынешние выборы — первые в жизни. Да и сама избирательница оказалась в числе первых участников досрочного
 
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